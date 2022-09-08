«Детдом в Слуцке вспоминала с теплотой». О чём читатели рассказали «Кур'еру» на днях

Искали сведения о родных, благодарили за результат, опасались за безопасность.

Вот несколько обращений читателей за минувшие дни.

Про детдом в Слуцке

Светлана Артеменко (Гузелевич) на нашей странице в «Одноклассниках» написала: «Уважаемая группа, очень хотелось бы узнать какую-нибудь информацию о детском доме Слуцка. После войны там воспитывалась моя мама Семашко Лидия Михайловна. Когда мама была жива, она рассказывала о своём детстве, о годах, проведённых в детском доме, вспоминала с теплотой. Может быть, остались какие-нибудь архивные фото? Опубликуйте, пожалуйста, я думаю, многим будет интересен этот материал. Мама была родом из деревни Мацкевичи Копыльского района Блевчицкого сельсовета».

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Мусор убрали

Читательница София Константиновна в своей «Народной новости» для сайта kurjer.info 2 сентября написала, что «в районе рынка около двери кальянной пару недель лежит гора пакетов с мусором. Когда идёшь мимо, вдох делать совсем не хочется, лучше задержать дыхание. Особенно дико было в жару». Рано утром в субботу, 3 сентября, автор передала редакции благодарность за публикацию и сообщила, что весь мусор убрали.

Снова про расписание автобусов

В начале августа читательница Ирина рассказывала о расписании автобуса №16. На этой неделе случчанка Татьяна обратилась с аналогичной подсказкой. Когда утром автобус №16 едет в сторону города, дети, которые едут из микрорайона «Чехова» в школы № 5, 6, 10, гимназии № 1, 2, приезжают или сильно раньше начала уроков, или опаздывают к началу на 5-10 минут. Пересадки же в районе Молодёжного центра, по мнению читательницы, могут осложнять путь в школу, особенно для детей младшей школы.

Падают «бураки»

Случчанин Руслан Березовский поделился с редакцией фотографией, которую он сделал на дороге в районе Великого Жураво. Хозяйства начали завозить свёклу на Слуцкий сахарорафинадный комбинат, но, вероятно, не всегда заботятся о том, чтобы свёкла не рассыпалась по пути. Также читатели обратили внимание, что большое количество рассыпанной свёклы может повлиять на безопасность дорожного движения или повредить едущую рядом машину.