Филиал «Автобусный парк № 2» обращает внимание жителей города, что в связи с проведением ремонтных работ по улице Ивановского в районе магазина «Северный» движение общественного транспорта с 9:10 9 сентября по 11 сентября будет осуществляться со следующими условиями:

объезд ремонтируемого участка маршрутами №№ 5, 11, 16 и 22 будет осуществляться по схеме Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11-я школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова;

время отправления от конечных остановочных пунктов максимально возможно не изменено, из-за объезда сместится расписание на промежуточных пунктах;

маршрут № 21 Мясокомбинат — Ивановского движение осуществлять не будет ;

Мясокомбинат — Ивановского движение осуществлять ; заезд маршрута №15 Автобусный парк № 2 – Социалистическая на Чехова ОТМЕНЁН.