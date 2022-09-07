Владимир Гога рассказал газете «Слуцкі край», почему надо считать датой основания Слуцка 1005 год, а не 1116-й.

«Нам известно, что Слуцк впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1116 году. Но археологические раскопки, которые не единожды проводили в нашем городе, свидетельствуют о более раннем его основании, уже в X – XI веках, — сказал Владимир Гога. — Мы решили обратиться к другим источникам. В Институте истории Национальной академии наук Беларуси подтвердили более раннее упоминание Слуцка: в уставной грамоте об образовании киевским князем Владимиром епископии в Турове 6513 года (1005/1006 годов). Уставная грамота сохранилась в составе «Печерского патерика». Её оригинал хранится в Российской государственной библиотеке в Москве в собрании Троице-Сергиевой лавры.

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Наличие археологического материала X – XI веков, выявленного при раскопках г. Слуцка, и упоминание данного населённого пункта как города или погоста в уставной грамоте 1005 года об образовании Туровской епархии позволяют сделать вывод о том, что 1005 год – дата первого упоминания Слуцка в письменных источниках. Таким образом, летоисчисление Слуцка необходимо вести начиная с 1005 года».

Ранее «Кур’ер» в своих публикациях поднимал этот вопрос и рассказывал, что ещё в 1990-х годах краевед Григорий Родченко предлагал пересмотреть возраст Слуцка и годом образования города на Случи считать не 1116-й, а 1005 год. Родченко также основывался на вышеупомянутой Статутной грамоте. Предложение краеведа разделяли и некоторые общественные деятели. Но официально эта инициатива поддержана не была. В том числе и с точки зрения исторической науки.

Напомним читателям, что подход к материалам археологических раскопок в сочетании с письменными источниками позволил недавно Копылю перенести дату основания города с 1247 на 1006 год. Наш сосед добавил к своему возрасту 268 лет.

«Случчане могут остановиться на 1005 году. Тогда наш город будет на один год старше своего соседа», — писал наш краевед Сергей Богдашич в своей статье «Возникновение Слуцка: точка отсчёта» в 2018-м.

Напомним, что в 2023 году Слуцк станет культурной столицей Беларуси.