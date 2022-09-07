Вчера на автобусной остановке наблюдала такую картину: девушка, на вид лет 16 — 18, рассказывала друзьям, что поедет в автобусе бесплатно, потому что школьники ездят бесплатно, а справки в школах сейчас ещё не делают, и кондукторы просто не должны брать с них деньги, даже без документа.

Девушка сказала: «Мне пофиг, я школьница». Правда это или нет, я не знаю. Но суть в другом.

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Одна работница автопарка мне рассказывала, как в прошлом году в начале сентября начальство сказало кондукторам относиться к школьникам лояльно и не особо требовать справки. Об этом написали в газете. И некоторые молодые люди стали «качать права» в автобусах. Мол, вам же сказали лояльно относиться и деньги не брать, я школьник, мне ещё справку не сделали и платить я не буду.

Я о чём. В правилах перевозки чётко указано, что школьники ездят бесплатно, но только при предъявлении справки. Мне вот не хочется выслушивать в автобусе перебранки между кондукторами и подростками. Ладно, когда ребёнок очевидно ещё школьник. Но по 16-17-летнему подростку как определять, школьник он ещё или уже студент?

Школы очень долго делают справки в сентябре. Пока соберут фотографии, пока секретари всё заполнят… Выход вижу в том, чтобы школы делали справки детям побыстрее и пораньше. А ещё — чтобы родители заботились о том, чтобы у их ребёнка были деньги на проезд на всякий случай.

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