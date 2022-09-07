УКС Слуцкого района проводит конкурс по выбору генподрядчика по объекту «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания взрослой поликлиники».

Ориентировочная стоимость закупки — 710 000 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Сейчас принимаются предложения на участие в конкурсе.

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По документам тендера дата начала строительства — октябрь 2022 года, а нормативный срок строительства — 3 месяца (учитывая срок ввода в эксплуатацию).

Поликлиника на время строительно-монтажных работ будет эксплуатироваться, говорится в проекте.



В модернизацию здания поликлиники входит:

демонтаж декоративной отделочной плитки типа «кабанчик» с панельных участков стен;

демонтаж существующих монолитных парапетных плит с устройством парапетных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

замена существующей асфальтобетонной отмостки;

замена существующего ленточного остекления на техническом этаже;

утепление панельных участков здания способом навесной фасадной системы с воздушным зазором с облицовкой металлическими кассетами из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Какие колеры будут на фасаде:

RAL 7031 — сине-серый;

RAL 6018 — жёлто-зелёный;

RAL 7045 — Телегрей 1 (оттенок серого);

RAL 9006 — бело-алюминиевый.

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