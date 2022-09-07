Читатели продолжают присылать свои истории через форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info. Все они участвуют в конкурсе «Народные новости» — рубрики на нашем сайте, где мы публикуем новости от читателей. На этой неделе многие обращения случчан послужили поводом для журналистских публикаций.

АИСТ ВОЗЛЕ ГИПЕРМАРКЕТА. В Минске возле гипермаркета Green в Чижовке сотни людей видят аиста. Об этом сообщила читательница Катерина. Птица спокойно гуляет возле магазина и особо не боится людей. Посетители часто подкармливают аиста. Обычно покупают рыбу. Недавно приезжали спасатели, хотели поймать, но аист улетел. А когда спасатели уехали, вернулся обратно и продолжил гулять как ни в чём не бывало. Рядом есть СТО, так даже оттуда приходили мужчины и кормили его.

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ДОБРАЯ СОБАКА, КОТОРАЯ НЕ НУЖНА ХОЗЯЕВАМ. Всё лето люди отмечали в сторис этого пса. Думали, что потеряшка и его ищут хозяева. Но история эта оказалась более сложной и грустной. Этого маламута зовут Вольт, и он сбежал от своих хозяев. Подробности этой истории читайте здесь.

ВОЗЛЕ КАЛЬЯННОЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ ВДОХ. В районе рынка около двери кальянной пару недель лежала гора пакетов с мусором. Запах стоял ужасный. Но уже после публикации, в субботу, 3 сентября, автор передала редакции благодарность за публикацию и сообщила, что весь мусор убрали.

ЛЮБОВНЫЕ КАРТОФЕЛИНЫ В СЛУЦКЕ. У случчанки на огороде выросли картофелины в виде сердца. Сравните размер урожая и чайную ложку.

ПЛОХАЯ ВОДА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ. Случчанка Вера написала в редакцию газеты и сказала, что из-за плохой воды не может помыться сама и помыть ребёнка. По её словам, это не раз в полгода возникает такая проблема, а регулярно.

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