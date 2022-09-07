В Беларуси откорректировали более 300 административных процедур. Учитывалась практика их осуществления и изменения в законодательстве.

Соответствующий указ №311, который предусматривает изменение прежних указов, Александр Лукашенко подписал 6 сентября, сообщает пресс-служба президента.

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Например, новый указ предусматривает:

отказ от взимания платы за разрешение перепланировки жилого помещения,

согласование самовольного переустройства,

перевод жилого помещения в нежилое,

а также сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь.

Документ закрепляет новые административные процедуры, которые нужны для реализации гражданами своих прав. Например:

выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта,

решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения.

Изменения коснулись и государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Указ исключает полномочие учреждения «по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка» (такое разрешение будет выдаваться бессрочно).