В Беларуси откорректировали более 300 административных процедур. Учитывалась практика их осуществления и изменения в законодательстве.
Соответствующий указ №311, который предусматривает изменение прежних указов, Александр Лукашенко подписал 6 сентября, сообщает пресс-служба президента.
Например, новый указ предусматривает:
- отказ от взимания платы за разрешение перепланировки жилого помещения,
- согласование самовольного переустройства,
- перевод жилого помещения в нежилое,
- а также сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь.
Документ закрепляет новые административные процедуры, которые нужны для реализации гражданами своих прав. Например:
- выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта,
- решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения.
Изменения коснулись и государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Указ исключает полномочие учреждения «по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка» (такое разрешение будет выдаваться бессрочно).