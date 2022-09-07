Как запускали Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Видео

Telegram-канал «БелСелХоз» опубликовал видео запуска линии Слуцкого сахарорафинадного комбината. Blizko.by пишет, что в сутки сахарные комбинаты Беларуси производят в среднем 4,8 тысячи тонн сахара.

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