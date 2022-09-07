Золотая медаль за тушёнку. Слуцкий мясокомбинат получил три приза на международной выставке в Санкт-Петербурге

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Золотая медаль за тушёнку. Слуцкий мясокомбинат получил три приза на международной выставке в Санкт-Петербурге
Фотографии: sluckmeat.by

Слуцкий мясокомбинат принял участие в международной агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ-2022», которая проходила в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте предприятия.

Комбинат получил три медали в номинации «За производство высококачественной продукции»:

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  • золотая медаль за «Свинину тушёную высшего сорта»,
  • серебряная медаль за «Продукт Старожитный»,
  • серебряная медаль за колбасу «Ностальгия» высшего сорта.

Золотая медаль за тушёнку. Слуцкий мясокомбинат получил три приза на международной выставке в Санкт-Петербурге

Также мясокомбинат отметили дипломом за активное участие и продуктивную работу на выставке.

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