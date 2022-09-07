120 лет со дня рождения профессора Тита Протасени. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» мы рассказываем об известных людях, уроженцах Слуцкого и близлежащих районов. Сегодня это Тит Протасеня.

Тит Петрович Протасеня – доктор ветеринарных наук, профессор, видный учёный и педагог в области патологической физиологии, заслуженный деятель науки РСФСР, бывший директор Новочеркасского зооветеринарного института, посвятивший свою многолетнюю научно-практическую деятельность развитию ветеринарной медицины.

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Учился в Погосте и в Слуцке

Родился Тит Протасеня 7 сентября 1902 года в деревне Погост Слуцкого уезда Минской губернии (ныне – Солигорский район) в трудовой крестьянской семье. Помогая отцу в сельском хозяйстве, он смог окончить Погостское народное училище.

Несмотря на материальные трудности, при поддержке родителей он в 1914 году поступил в высшее начальное училище, которое находилось в Слуцке. Советская власть, установленная в 1917 году в Беларуси, существовала непостоянно из-за польской, немецкой, затем снова польской оккупаций.

В эти годы в Слуцке действовали общественно-политические организации разной направленности. Не остался в стороне от этого и Тит Протасеня. По его признанию, с 17-летнего возраста он активно участвовал в деятельности подпольной молодёжной организации, отстаивая советскую власть. Несмотря на неблагоприятную обстановку, ему в 1919 году удалось успешно окончить училище. Его мечтой, одобренной родителями, было получить высшее образование. Для этого ему надо было иметь как минимум свидетельство об окончании реального училища.

Но в Слуцке такого учебного заведения не было. Поэтому, сдав на отлично экзамены, Тит Протасеня поступил в коммерческое училище. Через две недели его несправедливо исключили, чтобы освободить место для сына богатого польского шляхтича.

В 1920 году после освобождения Слуцка от польской оккупации Тит Протасеня смог поступить в открывшийся в городе инженерно-строительный техникум. Но через три года из-за его расформирования и эвакуации в другой город он ушёл с последнего курса и в 1923 году поступил в Ленинградский ветеринарный институт.

Учёба и работа в Ленинградском ветеринарном институте

Как выходца из крестьянской семьи Тита Протасеню больше интересовало животноводство. Со второго курса в студенческом научном кружке при кафедре патологической физиологии он стал приобретать навыки экспериментальной работы на животных. Был спортсменом, с 1925 года возглавлял кружок физкультурников института.

На его трудолюбие и увлечённость наукой обратил внимание заведующий кафедрой профессор Ефим Лондон и в 1925 году принял на работу: сначала препаратором, затем лаборантом.

После окончания института в 1928 году Тит Протасеня был направлен на работу ветеринарным врачом в Абаканский район Хакасского автономного округа Красноярского края. Но через несколько месяцев был отозван в Ленинградский ветеринарный институт для продолжения работы в должностях: младшего ассистента (1928-1929 годы), ассистента (1930-1934), доцента (1934-1939) кафедры патологической физиологии и заместителя директора по заочному обучению.

Поскольку в институте до 1930 года не было кафедры военно-физической подготовки, он на общественных началах продолжал также проводить занятия со студентами по физической культуре.

В 1926 году Тит Протасеня был принят в члены ВКП(б). В 1934 году окончил вечернее отделение университета марксизма-ленинизма при Академии наук СССР в Ленинграде.

Начало научной деятельности

Большую роль в формировании Тита Протасени как учёного и педагога оказали заведующие кафедрой профессор Лондон и профессор Шохор. Они были признанными основоположниками советской ветеринарной патологической физиологии как самостоятельной науки и предмета преподавания.

Под их руководством в 1931–1935 годах Тит Протасеня занимался изучением обмена веществ и свойств крови у животных при покое и в движении. За совокупность опубликованных ценных научных работ автору в 1934 году было присвоено учёное звание доцента.

В сотрудничестве с военным ведомством Тит Протасеня изучал влияние различных видов питания и водного голодания на функциональную способность кавалерийских, артиллерийских и обозных лошадей. Полученные результаты обобщены в кандидатской диссертации на тему «Физиологические и биохимические сдвиги при разных степенях водного голодания лошадей», которая в 1937 году была успешно защищена в Учёном совете Ленинградского ветеринарного института.

По приказу Министерства высшего образования РСФСР № 322 «К» в 1939 году Тит Протасеня был переведён для дальнейшей работы из Ленинграда в Новочеркасск, где находился один из старейших ветеринарных институтов России.

Директор Новочеркасского зооветеринарного института

Тит Протасеня был назначен новым директором института и бессменно работал в этой должности с марта 1939 года по ноябрь 1948 года, за исключением времени, когда он был на войне.

Одновременно Тит Петрович возглавлял кафедру патологический физиологии. Для проведения экспериментов на животных, включая хирургические операции, он создал хорошо оснащённую лабораторию. В 1939–1940 годах им единолично и с соавторами выполнено и опубликовано 5 оригинальных и трудоёмких научных работ.

Это позволило ему завершить докторскую диссертацию на тему «Фистульные и бифистульные методики исследования пищеварения у крупных сельскохозяйственных животных». В 1940 году она была успешно защищена в Учёном совете Ленинградского ветеринарного института. В том же году Высшей Аттестационной Комиссией при СНК СССР 5 июля ему присуждена учёная степень доктора ветеринарных наук, а 28 сентября – учёное звание профессора по кафедре патологической физиологии.

Участник Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны профессор Тит Протасеня оставался в Новочеркасске. Когда в июле 1942 году немецкие войска стали приближаться к городу, он организовал эвакуацию института в Казалинск Казахской ССР. После возвращения Тит Петрович добровольно вступил в ряды защитников Новочеркасска. В составе 51-го истребительного батальона он сражался с немецкими захватчиками при освобождении городов Новочеркасск и Сальск.

Участвуя в боях, Тит Протасеня был тяжело ранен и контужен. Как участник войны был награждён медалями «За оборону Кавказа» (1944 год), «За победу над Германией» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945).

Послевоенная научная деятельность

После освобождения Новочеркасска профессор Протасеня в марте 1943 года возвратился на прежнюю работу.

В 1948 году в связи с ухудшением здоровья из-за полученного на войне тяжёлого ранения ему пришлось оставить этот пост директора. С 1948 до конца своей жизни Тит Протасеня являлся одним из ведущих учёных зооветеринарного института: заведующим кафедрой патофизиологии, патанатомии и фармакологии, руководил проблемной лабораторией лейкоза крупного рогатого скота.

Протасеня впервые разработал методику фистулирования желудка у лошадей, а также методики образования павловского желудочка, фистулирования 12-перстной кишки, стомирования воротной вены у овец, телят, свиней. Наиболее крупными работами учёного являются исследования по перевариванию белка, крахмала и жиров, изучение проблемы лейкоза и мер борьбы с ним у крупного рогатого скота; изучение влияния белково-витаминного концентрата как заменителя белка на различных животных.

Профессор Протасеня за период своей научной деятельности выполнил около 70 актуальных работ, которые были опубликованы в различных отечественных и зарубежных изданиях. В их числе 3 учебника и 1 учебное пособие. Его учебник по патологической физиологии и патологической анатомии для студентов институтов и техникумов переиздавался 6 раз; переведен на китайский, польский, румынский, югославский и арабский языки.

Монография «Фистульные и ангиостомические методики пищеварения и обмена веществ у сельхозживотных» является настольной книгой исследователей, научных работников и аспирантов.

За заслуги в развитии советской ветеринарной медицины и активную общественную деятельность Тит Петрович Протасеня был награждён орденом Трудового Красного Знамени (1945 год), орденом «Знак Почёта» (1953), многими медалями и грамотами. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 26 февраля 1965 года ему присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Умер Тит Протасеня 13 ноября 1965 года.

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