Слуцкая милиция просит граждан быть осмотрительнее: в последнее время в районе часто крадут велосипеды

В последнее время увеличилось число обращений граждан в Слуцкий РОВД по факту хищения велосипедов. Только в августе — начале сентября текущего года похищено 12 единиц. Об этом сообщил «Кур’еру» Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

Исходя из анализа указанных обращений, хищениям способствовало беспечное отношение владельцев к своему имуществу. В большинстве случаев они оставляли велосипеды в общественных местах без запирающих устройств либо с ними, но на длительный срок. В том числе имели место факты хищений из подъездов.

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С учётом сложившейся негативной статистики Слуцкий РОВД просит жителей региона позаботиться о сохранности своих велосипедов. Всегда легче сохранить, чем огорчиться от кражи и установить преступника.

Правила довольно простые: