Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 8 сентября.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Растения засыхают, а виновных не найти

Прошедшим летом в «Кур’ер» обратились несколько человек, которые рассказали о том, что кто-то «травит» их растения. Мы попытались разобраться, что происходит и куда обращаться, если растение возле вашего дома ни с того ни с сего засохло.

Аб вясковым жыцці, пенсіях і клопатах

Паездкі «Кур’ера» па вёсках рэгіёна прыносяць новыя ўражанні і эмоцыі, а таксама новых сяброў газеты. Суразмоўцы расказваюць аб вясковым жыцці, мінулым і сучасным сваіх мястэчак, аб справах і планах.

Три открытия молодого учителя о работе в школе

Будет звучать банально, но, анализируя свои школьные годы, я вспоминаю, что мне всегда нравилось наблюдать за учителями, и где-то в глубине души я слышала такие слова: «Хочу так же».

Что нужно знать о выходе на маркетплейсы

Случчанка Алёна Корбут вышла на маркетплейсы Ozon и Wildberries в прошлом году. С чего начинать бизнес на маркетплейсе и во сколько обойдётся старт, менеджер рассказала на встрече со случчанами, которых интересует такой вид заработка.

Что происходит на рынке бытовой техники

В марте этого года белорусы массово скупали бытовую технику, справедливо опасаясь роста цен. Повышенным спросом пользовались холодильники, стиральные и посудомоечные машины, другая техника для кухни, ноутбуки и телевизоры. Корреспондент «Кур’ера» побывала в двух крупных магазинах бытовой техники в Слуцке и посмотрела, что и почём сейчас продаётся, какие бренды исчезли с витрин, а какие появились.

Слуцкие мастера для вашей красоты

Чтобы не потеряться в мире сферы услуг, подготовили для вас путеводитель по салонам красоты и частным мастерам. Тем более есть прекрасный повод — 9 сентября отмечается Международный день красоты.

«Лучшее, что я могла подарить своим детям, — детство в деревне»

Когда мне было 12 лет, родители решили переехать жить в деревню. С той поры я уже точно знала, что никогда не буду жить в городе.

Сейчас мне 28 лет, и у меня двое детей. Сын Тимофей, ему 7, и дочь Вера, ей полгода. И лучшее, что я могла подарить им в этом возрасте, — это детство в деревне.

Слуцкая ДМШ: 45 гадоў творчасці і натхнення

Заснаванню дзіцячай мастацкай школы ў Слуцку папярэднічалі падзеі, у якіх шчасліва супалі заканамернасць і выпадак. А ў імкненні тых, хто браў на сябе адказнасць за новую справу, можна заўважыць авантурную самаўпэўненасць і самаахвярную працу на неўзаранай яшчэ ніве.