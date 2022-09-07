«Случчина может гордиться своим сыном». Бывший сотрудник внешней разведки дополнил материал о Михаиле Мукасее

В середине августа на сайте kurjer.info в рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» опубликовал материал о советском разведчике Михаиле Мукасее, уроженце Случчины. После публикации с редакцией связался наш земляк Олег Пересятник, полковник в отставке и тоже разведчик. Он рассказал о себе и дополнил материал про Мукасея новой информацией.

Вот что написал в «Кур’ер» Олег Пересятник: «С интересом прочитал материал о нашем земляке – легендарном разведчике Михаиле Мукасее – и его жене. Хочу его немного дополнить.

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Идея увековечения памяти Мукасея принадлежит общест­венному объединению белорусов Москвы. Они вышли на меня, и мы совместными усилиями начали её реализовывать. Я подготовил статью о Михаиле Мукасее, которую опубликовала газета «Слуцкі край». Затем канал ОНТ снял и показал в цикле «Обратный отсчёт» документальные филь­мы «Судьба резидента. Операция «Голливуд» и «Судьба резидента. Операция «Европа». Фильмы снимал известный режиссёр Владимир Орлов. В съёмках фильма я принимал участие в качестве интервьюируемого. Фильмы имели большой успех, получили призы, была презентация в Доме кино. Всё это вызвало интерес к теме и значительно помогло в реализации идеи по установке памятного знака в Замостье. Поспособствовала и поездка наших вете­ранов и моя в их числе в Слуцк и Замостье.

Огромная заслуга и директора уксусного завода Александра Рыбака. Этот патриот своего края и энтузиаст проделал очень много работы по реализации нашего плана. Без его напористости и усилий, не знаю, удалось бы нам решить все проблемы. Пожалуй, нет.

Но всё удалось. К сожалению, на открытие не пригласили сына Мукасея — известного советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, его жену — народную артистку Светлану Дружинину, создателей фильмов о Мукасее — Бокуна и Орлова, представителей объединения белорусов Москвы, коллег Мукасея.

Тем не менее знак установлен, и Случчина может гордиться своим сыном. Для молодёжи есть наглядный образец героической жизни, целеустремлённости и служения принятым идеалам».

Разведчик из Слуцка

Олег Пересятник рассказал о себе: «Учился в Слуцке в СШ №3, затем в СШ №4, которую окончил в 1969 году. В 1974 году окончил Белорусский политехнический институт, попросился в Слуцк. Работал на торфобрикетном заводе, затем на ССК. В последующем работал в Слуцком горкоме комсомола.

В 1977 году предложили перейти на военную службу. После долгих колеба­ний согласился. Окончил военную академию в Москве. Распределили в Минск. Через год отправили на курсы усовершенствования. Это была диверсионно-разведывательная школа, в которой в разное время преподавали Михаил Мукасей, наш земляк майор Вихрь, спасший Краков, – Алексей Ботян, легенда спецназа полковник Илья Старинов и другие легендарные разведчики.

Потом были стажировки за рубежом. Постоянное изучение иностранного языка, зарубежных стран.

В 1981-1982 гг. служил в Афганистане в составе боевого диверсионно-разведывательного отряда «Каскад». По итогам — орден Красной Звезды, медали и другие награды и поощрения.

Служил во внешней разведке, являлся одним из её руководи­телей. Полковник в отставке. Член прав­ления общественного объединения ветеранов КГБ Беларуси «Честь».

Имею много публикаций по истории внешней разведки, участвовал в документальных фильмах, вместе с писателем А. Ануфриевым издал брошюру с циклом очерков «Я был «каскадёром». Много публикаций также по проблемам выживания человека в экстремальных условиях, терроризму и борьбе с ним. Сейчас живу в Минске».

Рассказал Олег Владимирович и о своих родителях: «Мой отец Владимир Максимович Пересят­ник руководил газетой «За сацыялiстычную Радзiму», потом — «Шлях Iльiча». Теперь это «Слуцкі край». Моя мама Таиса Тимофеевна Ясюченя работала экономистом в типографии в Слуцке.

Вообще история жизни моих родителей — это отдельная тема. Они пережили две войны, разруху, переезды. Мне очень нравилось общение с ними — людьми творческими, интересными и талантливыми. Я многому у них научился».