Договор пожизненного содержания с иждивением, завещание, договор дарения – это нотариальные акты по распоряжению имуществом, находящимся в собственности человека.

Для начала разберёмся, что из себя представляет каждый из них.

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Завещание — это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай его смерти. У наследника по завещанию право на переоформление на своё имя завещанного ему имущества возникает только после смерти завещателя.

Завещатель вправе распорядиться завещанным им имуществом при жизни по своему усмотрению — продать, подарить и т.д.

Договор пожизненного содержания с иждивением — один из способов распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим гражданину на праве собственности. По нему жилой дом, квартира или иная недвижимость, принадлежащая гражданину – получателю ренты, переходит в собствен­ность другого лица — плательщика ренты — непосредственно после нотариального удостоверения данного договора. По такому договору плательщик ренты имеет право распоряжения полученным недвижимым имуществом только с согласия получателя ренты.

По договору дарения даритель передаёт принадлежащее ему имущество в собственность одаряемого безвозмездно. И сразу же после нотариального удостоверения договора теряет право собственности на подаренное имущество.

Можно ли отменить акты

Завещание может быть в любое время целиком отменено завещателем либо изменено, дополнено отдельными распоряжениями. Отменив завещание, человек может сделать новое.

Договор пожизненного содержания с иждивением может быть расторгнут только по соглашению сторон или в судебном порядке по заявлению получателя ренты в случае существенного нарушения договора плательщиком ренты. При расторжении договора в судебном порядке плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесённых им в связи с содержанием получателя ренты.

Договор дарения можно отменить, но по очень веским причинам и только через суд. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. У дарителя также есть право отменить дарение, если он переживёт одаряемого, однако такое условие должно быть прямо прописано в договоре, и только тогда оно возможно к применению.

Помимо указанных способов есть и общие основания отмены любой сделки — признание её недействительной. Это сделки, не соответствующие законодательству, сделки, совершение которых запрещено законодательством, мнимые и притворные сделки, сделки, совершённые гражданином, признанным недееспособным, либо гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими и т.д.

Сделки, совершённые под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.д., могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

Однако в любом из этих случаев для отмены дарения или признания договора дарения недействительным перед судом необходимо будет доказать те основания, на которые ссылается истец.

В тему. Какие обязанности могут быть у плательщика ренты

По договору пожизненного содержания с иждивением одна сторона — гражданин (получатель ренты) передаёт принадлежащие ему жилой дом, квартиру или иную недвижимость в собственность другой стороны (плательщика ренты), который за это обязуется осуществлять пожизненное содержание гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц), которыми чаще всего являются супруги, родители, дети или другие члены семьи. При этом недвижимое имущество, которое отчуждается под предоставление пожизненного содержания с иждивением, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно.

По соглашению сторон обязанность по предоставлению пожизненного содержания с иждивением может включать следующее: