Члены профсоюза Белагропромбанка сходили на экскурсию в музей боевой славы 29-й танковой дивизии в Слуцке

2022 год объявлен Годом исторической памяти. Наша профсоюзная организация узнала, что в Слуцке есть музей боевой славы 29-й танковой дивизии, который возглавляет член ветеранской организации Белорусского союза офицеров подполковник в отставке Анатолий Букин.

Член профкома связалась с ним и попросила провести экскурсию о героической истории Беларуси. 19 августа эта экскурсия состоялась. Она длилась полтора часа. Прошла очень интересно, все остались довольны. Благодарим Анатолия Ивановича за эту экскурсию.

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