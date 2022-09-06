С 19 по 21 августа в Минске проходил IV Открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках. Случчанин Евгений Чумаков занял второе место в паре и получил звание мастера спорта.
В конце ноября Евгений поедет на международный турнир в Москву, а потом — на несколько стартов в Турции, сообщил телеканал «Беларусь 5».
Напомним, когда Евгению Чумакову было 10 лет, его сбила машина. Из-за тяжёлых травм он передвигался ползком и на коляске. Сейчас он ходит на костылях, работает программистом, занимается воркаутом, плаванием и большим теннисом. Евгений рассказывал «Кур’еру», как он искал себя и заново учился общаться с людьми.
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