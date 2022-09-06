«Как помыть ребёнка? Как самой помыться?» Крик души жительницы Слуцка про воду на Социалистической (+видео)

Вопрос: зачем отключать стабильно раз в неделю на Социалистической, 1 всю воду? Каждый день вот такая ерунда. Как помыть ребёнка? Как самой помыться? Как постирать? Как приготовить поесть? У меня крик души.

Пусть выдают деньги на бутилированную воду и фильтры в ванной. Надоело, сил нет. Вживую вода намного рыжее, чем на фото, но иногда она зеленоватая с чёрным осадком. Я набрала треть ванны (у меня она небольшая), спустила воду — и вот что в осадке. Пять дней в неделю такая фигня.

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