Как фото слуцких молодожёнов-2018, которое снял «Кур’ер», стало подарком

Случчанин Александр написал в редакцию «Кур’ера» с необычной просьбой: найти в архиве фотографию молодожёнов с 2018 года. Тогда, 27 октября, стали семьёй Александр Толкач и Наталья Давидовская.

Александр решил подарить родственникам картину, но фотографии хорошего качества на нашлось. Поэтому он и попросил помощи у «Кур’ера». Посмотрите, что получилось.

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