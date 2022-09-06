Получив в управление Слуцкий КХП, «Дзержинский» стал белорусским агрогигантом

Office Life сообщает, что после того, как Слуцкий КХП перешёл в доверительное управление агрокомбинату «Дзержинский», последний стал одним из крупнейших владельцев земельного фонда Беларуси.

Кроме, собственно, КХП, агрокомбинат «Дзержинский» стал хозяином его фирменной розничной сети в нескольких районах, племзавода, двух сельскохозяйственных предприятий в Слуцком и Узденском районах и крупного свинокомплекса «Белая Русь».

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Превращение «Дзержинского» в крупнейший в стране агрохолдинг началось в 2017 году. Тогда ему были переданы угодья «Кленовичского бройлера» в Крупском районе. Позже «Дзержинский» получил в управление 1-ю Минскую птицефабрику и Вилейский комбикормовый завод. В июне 2022 года «Дзержинский» стал собственником коммунального сельскохозяйственного предприятия «Воложинский».

В планах агрохолдинга к 2025 году довести мощности по мясу бройлеров до 110 тыс. тонн в год, мясу индейки — 6 тыс. и яиц — 91 млн штук. В 2027 году, ожидается, его выручка перевалит за 1 млрд рублей.

Напомним, что имущество ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» перешло в доверительное управление ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 2 сентября. Новым руководителем КХП стал Сергей Барауля, представитель «Дзержинского», который начинает работать с 6 сентября. Прежний «собственный» директор комбината Андрей Лесун покинул должность 18 августа.

Также напомним, что Слуцкий КХП — прибыльное предприятие, одно из лучших в своей отрасли, его продукция регулярно получает награды в республиканских конкурсах. Подавляющее большинство акций Слуцкого КХП принадлежат государству. Более 77% — в областной собственности, более 22% — в районной. Именно акционеры и приняли решение передать комбинат в управление «Дзержинскому».

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