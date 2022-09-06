На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график отчётов депутатов районного Совета депутатов 28-го созыва перед избирателями в округах.

Фамилия, имя, отчество Дата и время Место проведения Малиновский Максим Анатольевич, Якута Ирина Геннадьевна 7 сентября в 17.15 Слуцкий сыродельный комбинат, актовый зал (Слуцк, ул.Тутаринова, 14) Гурбо Татьяна Игоревна 8 сентября в 08.00 «Исерно», мехдвор (аг.Исерно, ул.Первомайская, 64) Юшко Василий Валентинович 8 сентября в 17.30 Козловичский сельисполком, кабинет председателя (аг.Козловичи, ул.Центральная, 18а) Блахин Борис Брониславович 12 сентября в 17.00 Слуцкий государственный колледж, конференц-зал (Слуцк, ул.Тутаринова, 3) Довгучиц Пётр Борисович 13 сентября в 17.30 Стоматологическая поликлиника, актовый зал (Слуцк, ул.Ленина, 219а) Воронько Николай Фёдорович 13 сентября в 17.30 Средняя школа №5 (Слуцк, ул.Садовая, 4), каб.№209 Радюк Василий Анатольевич 13 сентября в 17.30 Спорткомплекс «Дельфин» (общественная приемная РОО «Белая Русь» (Слуцк, ул.Ленина, 207а, 2-й этаж) Храмцевич Анатолий Викторович 13 сентября в 17.00 Слуцкие электрические сети, каб.211 (Слуцк, ул.Энергетиков,1) Дикопавленко Владимир Владимирович 13 сентября в 16.00 Весейский сельисполком, актовый зал (аг.Весея, ул.Новая, 2) Горбенко Владимир Викторович 14 сентября в 12.00 Бокшицкий сельисполком, актовый зал (п/о Беличи, аг.Заполье) Казак Леонид Антонович 14 сентября в 12.00 Первомайский сельисполком, актовый зал (д.Гольчичи, ул.Центральная, 1а) Дробушевич Александр Александрович 14 сентября в 17.30 «ДСУ-9» (Слуцк, ул.Ленина,13) Рытвинский Иван Иосифович 14 сентября в 16.00 Гацуковский сельисполком, актовый зал (аг.Гацук, ул.Административная, 1) Овсянникова Наталья Александровна 15 сентября в 18.00 Серяжский сельисполком, актовый зал (д.Серяги, ул.Молодёжная, 1а) Панич Геннадий Владимирович 16 сентября в 17.00 Стадион технических видов спорта (Слуцк, ул.Ленина, 331) Хмелёв Николай Анатольевич 20 сентября в 17.30 Административное здание бывшего «Агро-Замостье», (д.Замостье, ул.Октябрьская, 1) Козловский Сергей Александрович 21 сентября в 17.30 Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (Слуцк, ул.Чехова, 41а) Маголин Сергей Леонидович 22 сентября в 15.00 Беличский сельисполком, актовый зал (д.Беличи, ул.Центральная, 54-1) Дичковский Сергей Геннадьевич 22 сентября в 16.00 Административное здание «Витко-Агро», кабинет заместителя директора (аг.Танежицы, ул.Школьная д.1) Чирец Дмитрий Демьянович 23 сентября в 17.00 Слуцкий хлебозавод, актовый зал (Слуцк, ул.Заводская, 3) Тумащик Елена Леонидовна 23 сентября в 17.30 Слуцкая районная центральная библиотека, 1 этаж (актовый зал) (Слуцк, ул.Копыльская, 2а) Цыбулько Сергей Александрович Бородина Ирина Антоновна Герего Владимир Александрович 28 сентября в 18.00 Слуцкое предприятие мелиоративных систем, актовый зал (Слуцкое шоссе 95км) Курак Александр Филиппович Гатило Елена Фёдоровна, Петрович Ирина Владимировна, Борцевич Наталия Михайловна 28 сентября в 17.30 Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (Слуцк, ул.Чехова, 41а) Волотович Александр Николаевич, Цариков Дмитрий Вячеславович, Гуркин Владимир Михайлович, Лесников Олег Григорьевич 29 сентября в 17.30 Слуцкий городской молодежный центр (Слуцк, ул.Ленина, 158)

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