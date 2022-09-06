На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график отчётов депутатов районного Совета депутатов 28-го созыва перед избирателями в округах.
|Фамилия, имя, отчество
|Дата и время
|Место проведения
|Малиновский Максим Анатольевич, Якута Ирина Геннадьевна
|7 сентября в 17.15
|Слуцкий сыродельный комбинат, актовый зал (Слуцк, ул.Тутаринова, 14)
|Гурбо Татьяна Игоревна
|8 сентября в 08.00
|«Исерно», мехдвор (аг.Исерно, ул.Первомайская, 64)
|Юшко Василий Валентинович
|8 сентября в 17.30
|Козловичский сельисполком, кабинет председателя (аг.Козловичи, ул.Центральная, 18а)
|Блахин Борис Брониславович
|12 сентября в 17.00
|Слуцкий государственный колледж, конференц-зал (Слуцк, ул.Тутаринова, 3)
|Довгучиц Пётр Борисович
|13 сентября в 17.30
|Стоматологическая поликлиника, актовый зал (Слуцк, ул.Ленина, 219а)
|Воронько Николай Фёдорович
|13 сентября в 17.30
|Средняя школа №5 (Слуцк, ул.Садовая, 4), каб.№209
|Радюк Василий Анатольевич
|13 сентября в 17.30
|Спорткомплекс «Дельфин» (общественная приемная РОО «Белая Русь» (Слуцк, ул.Ленина, 207а, 2-й этаж)
|Храмцевич Анатолий Викторович
|13 сентября в 17.00
|Слуцкие электрические сети, каб.211 (Слуцк, ул.Энергетиков,1)
|Дикопавленко Владимир Владимирович
|13 сентября в 16.00
|Весейский сельисполком, актовый зал (аг.Весея, ул.Новая, 2)
|Горбенко Владимир Викторович
|14 сентября в 12.00
|Бокшицкий сельисполком, актовый зал (п/о Беличи, аг.Заполье)
|Казак Леонид Антонович
|14 сентября в 12.00
|Первомайский сельисполком, актовый зал (д.Гольчичи, ул.Центральная, 1а)
|Дробушевич Александр Александрович
|14 сентября в 17.30
|«ДСУ-9» (Слуцк, ул.Ленина,13)
|Рытвинский Иван Иосифович
|14 сентября в 16.00
|Гацуковский сельисполком, актовый зал (аг.Гацук, ул.Административная, 1)
|Овсянникова Наталья Александровна
|15 сентября в 18.00
|Серяжский сельисполком, актовый зал (д.Серяги, ул.Молодёжная, 1а)
|Панич Геннадий Владимирович
|16 сентября в 17.00
|Стадион технических видов спорта (Слуцк, ул.Ленина, 331)
|Хмелёв Николай Анатольевич
|20 сентября в 17.30
|Административное здание бывшего «Агро-Замостье», (д.Замостье, ул.Октябрьская, 1)
|Козловский Сергей Александрович
|21 сентября в 17.30
|Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (Слуцк, ул.Чехова, 41а)
|Маголин Сергей Леонидович
|22 сентября в 15.00
|Беличский сельисполком, актовый зал (д.Беличи, ул.Центральная, 54-1)
|Дичковский Сергей Геннадьевич
|22 сентября в 16.00
|Административное здание «Витко-Агро», кабинет заместителя директора (аг.Танежицы, ул.Школьная д.1)
|Чирец Дмитрий Демьянович
|23 сентября в 17.00
|Слуцкий хлебозавод, актовый зал (Слуцк, ул.Заводская, 3)
|Тумащик Елена Леонидовна
|23 сентября в 17.30
|Слуцкая районная центральная библиотека, 1 этаж (актовый зал) (Слуцк, ул.Копыльская, 2а)
|Цыбулько Сергей Александрович
|Бородина Ирина Антоновна
|Герего Владимир Александрович
|28 сентября в 18.00
|Слуцкое предприятие мелиоративных систем, актовый зал (Слуцкое шоссе 95км)
|Курак Александр Филиппович
|Гатило Елена Фёдоровна, Петрович Ирина Владимировна, Борцевич Наталия Михайловна
|28 сентября в 17.30
|Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (Слуцк, ул.Чехова, 41а)
|Волотович Александр Николаевич, Цариков Дмитрий Вячеславович, Гуркин Владимир Михайлович, Лесников Олег Григорьевич
|29 сентября в 17.30
|Слуцкий городской молодежный центр (Слуцк, ул.Ленина, 158)
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