«Это бюджетная организация. Вы знали, куда шли»… Как я водила сына в детскую стоматологию

Расскажу, как я сегодня водила сына в стоматологию. Ситуация, которая произошла с моим ребёнком и мной, выходит за все рамки, поэтому решила ею поделиться.

Утром сын проснулся с опухшей щекой. Мы быстро собрались в стоматологию. Ребёнок хныкал, боялся, что будут вырывать зуб. Я в суматохе забыла на столе салфетки. И ещё сказала сыну: «Не волнуйся, придём в кабинет и у врача попросим салфетку».

Мы приехали, в регистратуре нам выдали карточку и талончик, отправили в кабинет №1 в детском отделении по острой боли.

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Зашли в кабинет. Не успел 6-летний ребёнок сесть в кресло, как стоматолог начала причитать: «Чего так запустили зубы, надо было лечить». И дальше по тексту. Я, если честно, думала, что такое осталось где-то в Советском Союзе. Ведь задача врача — помочь, а не читать нотации, которые сейчас явно не успокоят ни ребёнка, ни мать. Но ладно, я пропустила эту информацию мимо ушей, ведь главное, чтобы сыну помогли. Стоматолог начала сверлить. Ребёнку больно, сверлят без анестезии (мне даже сразу не объяснили, что при распухшей щеке она не поможет). Конечно же, ребёнок крутится. На это врач всячески показывала своё раздражение. Объяснить, что и почему она делает, стоматолог не посчитала нужным. Я пока стою, молчу. У сына потекли слюни, и это абсолютно нормально в кресле у стоматолога. Я попросила салфетку. И дальше начался треш. Привожу наш диалог:

— Дайте, пожалуйста, ребёнку салфетку слюни вытереть.

— А где ваши? У нас нету.

— В стоматологии нет салфетки или хотя бы ватки?

— Нет. Где я вам её возьму, со своего кармана достану?

— Вы сейчас серьёзно? В стоматологии нет кусочка ваты?

— Это бюджетная организация. Вы знали, куда шли.

В этот момент ребёнок пытался сплюнуть в специальную ёмкость. Стоматолог говорит моему сыну:

— Плюй аккуратнее, после тебя будут другие дети, прокварцевать не получится.

Почему не получится, она не объяснила, но меня это крайне удивило. Дальше больше. Ребёнок уже весь в слюне – рот, руки, слюна висит на подбородке. Я спрашиваю:

— Так что делать? У ребёнка слюни.

— Пускай вытирает об себя. Не об мои штаны ведь.

Чтобы вы понимали, весь этот разговор врач вела со мной далеко не по-дружески. После этого я сказала этому замечательному стоматологу о том, что такого отношения к ребёнку и себе я не встречала никогда. На это она ответила, что мы можем пойти к другому врачу. Что мы, конечно же, и сделали.

В регистратуре я объяснила, что произошло, и попросила, чтобы нас отвели к нормальному врачу. Также спросила, правда ли, что в стоматологии нет ни салфеток, ни ваты. После этого сыну сразу же дали салфетку. Я попросила книгу замечаний. Сказали, что она лежит у заведующей. Но мне было абсолютно не до этого. Рядом стоял ребёнок, которому нужно было попасть к стоматологу.

Женщина из регистратуры попыталась меня успокоить и отвела нас в кабинет №5. Знаете, это небо и земля. Со мной и ребёнком спокойно разговаривали. Перед тем как начать сверлить, объяснили, что сейчас стоматолог будет делать, отправили на снимок и сказали, что делать с зубом дальше. И что-то мне подсказывает, что этот врач кусочек ваты для ребёнка нашёл бы.

Если честно, абсурдность всего происходящего меня просто поразила. Я стояла в том кабинете, вела диалог о вате и думала, что такого просто не может происходить в 2022 году.

Что-то мне подсказывает, что об этом материале узнает заведующая стоматологической поликлиникой. Поэтому у меня есть несколько вопросов.

1) Действительно ли в стоматологии, в месте, где работают с зубами и ротовой полостью, нет ваты и салфеток? Их не выделяют на стоматологию? Или их нет только в детском отделении? Или вата – это предмет роскоши, который не положен пациенту в бюджетной организации?

2) В нашей стоматологии проблема с дезинфекцией? Всех пациентов просят плевать аккуратнее, потому что дальше будут другие пациенты?

3) И, в-третьих, может ли врач предлагать ребёнку вытирать слюни об себя?

Именно после таких посещений стоматолога дети начинают бояться врачей и не хотят лечить зубы. Моему ребёнку повезло, что я была с ним в кабинете и не дала его в обиду. А что было бы, если бы ребёнок пошёл сам? Даже не хочу об этом думать.