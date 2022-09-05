Рисовать, вышивать и вязать. Всё о трёх магазинах в Слуцке для вашего хобби

Лето закончилось, дни становятся короче, огороды отходят на второй план. А это значит, что есть возможность уделить время себе и занятию по душе. Кто-то любит вязать шарфики и тёплые носочки к зиме, кто-то вышивать, а кто-то раскрашивать карандашами или рисовать картины. Рассказываем о том, где и какие принадлежности для творчества, рукоделия можно купить в Слуцке.

Пряжа от интернет-магазина «Хобби Мания»

Наш магазин «Хобби Мания» предлагает большой ассортимент пряжи таких фабрик, как: Lana Gatto, Kutnor, Alize, Gazzal, Nako, Vita, Vita Cotton, Lanoso, Пехорка, Троицкая, Камтекс, Kartopu, Yarnart, Magic, ПНК им. Кирова.

У нас представлена широкая палитра пряжи ПУХ НОРКИ и бобинной ангоры (Китай).

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Большой выбор и привлекательные цены на пряжу позволяют покупателям в одном месте купить весь набор необходимого товара, а также получить по нему исчерпывающую информацию. Мы предоставляем своим клиентам в удобной форме сведения по составу, фактуре, цветам нитей и советы по наилучшему её использованию для различных изделий. Таким образом, покупатель легко сможет выбрать «свою» пряжу, исходя из производителя, состава, цены.

Контакты:

Instagram: @hobby_mania.by

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 156

Режим работы:

Пн-пт: 10.00-19.00; сб-вс: 10.00-16.00

ИП Боева Н.В. УНП 690394260

Товары для рукоделия, вязания, вышивания от магазина YARN

В ассортименте продукции магазина можно найти пряжу известных турецких брендов ALIZE, YARNART, NAKO.

Широкий выбор ниток для вышивания ПНК им. Кирова, а также продукции фирмы GAMMA. Кроме этого, в магазине можно найти различные приспособления для вязания и шитья (спицы, крючки, иголки), ленты, кружево, бисер, пайетки и многое другое.

Товары для шитья и вышивания

Товары для рукоделия

Товары для вязания

Предлагаем широкий ассортимент тканей, которые порадуют вас изобилием расцветок и высоким качеством, а также приятными ощущениями носки.

В магазине вы найдёте хлопок, шерсть, нежную вискозу, а также всё, что нужно для создания уникального наряда: нити, кружево, пуговицы, пряжки, всевозможные застёжки и многое другое.

Действует акция с 5 по 15 сентября:

10% скидка на всю пряжу, кроме акционной.

При покупке от 5 мотков пряжи одного вида и цвета скидка 15% (в другой период скидка 10%).

На ткани действует накопительная система скидок.

Режим работы:

Пн-пт: c 10.00 до 19.00; сб: с 10.00 до 18.00; вс: с 10.00 до 16.00.

Контакты:

Instagram: @hopland.by, @tkani_slutsk

Адрес: ул. П.Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 3-й этаж, секция «Всё для дома».

ООО «ХопЛэнд» УНП 192209753

Материалы для творчества от магазина «Офис-Класс»

Магазин канцелярских товаров для офиса и школы «ОФИС-КЛАСС» предлагает широкий ассортимент материалов для художественного творчества: живописи, рисунка, лепки.

У нас можно приобрести различные виды бумаги — для акварели и гуаши, для пастели и карандашей. Бумага представлена как в блоках разных форматов, так и отдельными листами. Есть в магазине и холсты — от маленьких до больших и даже круглой формы.

А чем рисовать? Выбор огромный! Это и акварель, и гуашь, и масло, и пастель, и уголь, и карандаши — чернографитные, акварельные, восковые, цветные. А ещё маркеры, лайнеры, капиллярные ручки.

Широкий выбор плоских и круглых кистей с синтетическим и натуральным ворсом.

Ластиков только от фирмы Koh-I-Noor более семи видов. Юные скульпторы в магазине могут приобрести пластилин скульптурный и восковой, шариковый и воздушный. У нас есть и разные виды глины — природная, самозатвердевающая и полимерная.

Приходите! С радостью поможем подобрать материалы для творчества!

Адрес:

ТЦ «МАЯК», ул. Парижской Коммуны, 2/1, правое крыло, 3-й этаж.

Режим работы:

Пн-ср: с 10.00 до 18.00. Обед: с 14.00 до 15.00. Чт, пт и вс: с 10.00 до 14.00. Суббота — выходной.

ИП Шишко Е.В. УНП 690752420