В пятницу, 2 сентября, «Кур’ер» рассказал историю маламута, который оказался не нужен хозяевам. Нашу публикацию увидели первые владельцы Вольта, которые когда-то отдали его в добрые руки. В эту субботу они забрали пса с улицы.

Подробности «Кур’еру» рассказала Ольга Неделько. Сейчас Вольт находится у родителей её молодого человека.

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«Три года назад мы купили Вольта ещё щенком, — говорит Ольга. — Он жил в вольере, гулял по участку. У нас частный дом.

Так случилось, что Вольт съел всех кур. Мы разместили объявление и отдали его в добрые руки. Приезжали к новым хозяевам несколько раз — через месяц, через два, смотрели даже через забор. Вольт сидел в вольере. Казалось, что всё нормально. Люди были хорошие, целовали и обнимали его.

Вечером в пятницу сестра парня прочитала новость на сайте «Кур’ера» про Вольта и скинула мне. Работаю в Минске, поэтому в субботу села в машину и погнала в Слуцк. Жена моего брата вместе с мамой — волонтёры. Мы поехали вместе искать Вольта по всему городу.

Мой парень Дима со своей мамой отправились в сторону «Сахарного». На Татаринова, 13 поспрашивали у местных мальчишек. Они подсказали, что видели собаку около мусорок. Дима позвал Вольта. Тот прижал уши, побежал к нему, признал и стал облизывать Диме лицо, уши, становился лапами на плечи. Потом сам сел в машину.

Вольт признаёт только моего Диму. Когда тот уходит, начинает выть. Сейчас покупаем подходящий поводок, ошейник и займёмся приучением к выгулу. На выходных будем строить заново вольер.

Мы были в шоке от того, как с Вольтом обращались. Кто-то расстрелял его из пневматического пистолета. На морде и около рёбер торчат пули. Ветеринары сказали, что вначале собака должна адаптироваться и привыкнуть к нам, и только потом можно удалить пули».

Случчанин Павел Шилович, который увлекается дрессировкой собак, предложил свою помощь тем, кто возьмёт себе Вольта. Он пообещал показать и рассказать, как воспитать пса, откорректировать его нежелательное поведение. Павел написал об этом в комментариях под постом о маламуте в Instagram «Кур’ера».

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