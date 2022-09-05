Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале сентября).

2002 год

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Ремонт теплотрассы в районе «Лабиринтов». Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
На детской площадке в районе «Строителей». Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фото из архива газеты «Кур’ер»
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
1 сентября в школе №7 (ныне — гимназия №2). Фото из архива газеты «Кур’ер»

2012 год

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
1 сентября. В учебных заведениях Случчины начался учебный год. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фотографии с первого звонка в СШ №11

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
3 сентября. В детских садах новый учебный год начался с недели белорусской письменности. Фотографии из детсада №4 в микрорайоне «Чехова». Фото: Алесь Достанко

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
6 сентября. Сотрудники отделения Белагропромбанка в Слуцке отметили день рождения банка (21 год) и День клиента. Венчал праздник торт в виде спасательного круга для кошелька своих клиентов. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
7 сентября. Универмаг «Слуцк» продолжает реконструкцию переданного ему «Дома торговли»: идёт ремонт в кафетерии. В этот день на втором этаже был открыт отдел спорттоваров. Фото: Алесь Достанко

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
9 сентября. Вечер. Тень памятника «Родина-мать» падает на здание общежития. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
8 сентября. «Слуцк» принимал лидера первой лиги — могилёвский «Днепр». Уступая после 1-го тайма 0:2, «Слуцк» во 2-м тайме порадовал болельщиков, забив 2 ответных мяча, отняв надежду гостей на победу (2:2). Фото: Алесь Достанко

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
На выставке бабочек. Фото из архива газеты «Кур’ер»

 