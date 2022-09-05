Питание в школах с 1 сентября будет дороже, чем в прошлом учебном году, на 11%. Повышение денежных норм в новом учебном году составит от 50 копеек до 1,5 рубля за день. Всё будет зависеть от возраста и времени пребывания ребёнка в школе.

Все новости, касающиеся школьного питания в 2022/2023 учебном году, «Кур’ер» собрал в одном обзоре.

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Сколько стоят школьные обеды

В школах и гимназиях при нахождении ребёнка там 6-8 часов (двухразовое питание) норма расходов на питание в день составит:

для учащихся 6-10 лет (1-4-е клас­сы) — 2,82 рубля (было — 2,52 рубля);

для учащихся 11-18 лет (5-11-е клас­сы) – 3,26 рубля (было — 2,94 рубля).

Если же учащийся находится в учреждении образования 9-10,5 часа, то и норма расходов на питание иная:

для учащихся 1-4-х классов — 3,67 руб­ля (было — 3,31 руб­ля);

для 5-11-х клас­сов — 4,12 рубля (было — 3,71 рубля).

Что будет в меню

По информации Минобразования, меню в школьных столовых разрабатывают на две недели вперёд. Это делается для того, чтобы соблюсти его сбалансированность и пользу для здоровья. Школьные повара будут стараться готовить учащимся на пару, учитывая варианты для диетического питания. Для готовки в новом учебном году станут использовать не только зелень петрушки, но и паприку. Это ответ на просьбы делать блюда более ароматными. А уча­щи­еся 5-11-х классов смогут выбрать обед как с супом, так и без него.

Уже известно, что в меню останутся знакомые школьникам блюда. Назван и ряд новых блюд: «Курочка пикантная», бифштекс «Цудоўны», запеканка «Здоровёнок», колбаски «Абiбок», пирог из песочного теста с протёртой белорусской ягодой, «Крокет особенный».

Что не будут продавать в школьных буфетах

В Беларуси вопрос с ассортиментом школьных буфетов урегулирован на законодательном уровне.

Алла Малахова, завотделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отмечает, что в буфете школы точно должны быть разные бутерброды и холодные закуски, кисломолочные продукты с макро- и микронутриентами, фрукты и сухие злаковые завтраки.

Сладостей и кондитерских изделий промышленного производства в буфете может быть не более 10 наименований. Продукцию собственного производства, наоборот, разрешено продавать в неограниченном количестве. Например, выпечку с яблоками, курагой, капустой и другими полезными начинками. Такое разделение промышленной и собственного производства продукции сделано из-за того, что последняя готовится на растительном или на сливочном масле, а не на маргарине, поэтому не содержит гидрогенизированных жиров, запрещённых в питании детей. Смаженки, сосиски в тесте и пиццы в школьном буфете продавать можно, но не чаще двух раз в неделю.

Как отказаться от питания в школе

Александр Кадлубай, заместитель министра образования, сказал, что отказаться от питания ребёнка в школе можно. Достаточно написать заявление на имя директора учреждения образования о том, что ваш ребёнок отка­зывается от школьного питания, и указать дату, с которой он перестаёт питаться в школе.

«У нас нет никакого крепостного права и принудительной системы организации питания для подрост­ков», — заявил Кадлубай. Однако в этом вопросе есть свои нюансы. К такому ребёнку со стороны школы и классного руководителя будет повышенное внимание. «И это объективно. Ребёнок находится в школе, условно, с 8.00 до 14.00, и надо понимать, как организовано питание для этого несовершеннолетнего. Если родители готовы самостоятельно органи­зовать полноценное, здоровое питание для своих детей, я не думаю, что будут какие-то проблемы с администрацией», — сказал замминистра, добавив, что никаких справок от педиатра предоставлять не нужно.

Как получить бесплатное питание в школе

На бесплатное питание могут рассчитывать дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды, ученики 5-11-х классов сельских населённых пунктов, дети из семей с родителем-инвалидом I или II группы, школьники, которые находятся в социально опасном положении.

Платить за питание не нужно детям из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, в которых один из членов семьи стал инвалидом вследствие исполнения служебных обязанностей.

Как объяснили «Кур’еру» в методическом кабинете управления по образованию Слуцкого райисполкома, одноразовое питание школьников 1-4-х клас­сов по-прежнему бесплатное. Платить нужно при двухразовом питании, когда ребёнок находится в школе 6-8 часов.