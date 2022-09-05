Судьбы двух солдат из Слуцка… Читатель рассказал о малоизвестных памятниках в Василинках

Случчанин Леонид обратил внимание на два памятника, которые уже много лет есть на кладбище возле деревни Василинки. Оба — это могилы солдат, погибших не на своей Родине.

В одном месте захоронен майор Анатолий Давидович. На его могиле каждый год появляется венок от властей Азербайджана.

Как рассказал Леонид, во время развала СССР многие военнослужащие Советской армии оказывались в непростых условиях. Бывало, что командир мог вручить офицеру пакет с его документами и сказать: «Езжай, куда знаешь, где решить или в ту республику, где тебя примут». А некоторых обстоятельства или разгоревшийся гражданский конфликт заставляли офицеров делать выбор на месте.

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Анатолий Давидович, выпускник Слуцкой СШ №10, после службы в Западной группе войск СССР в Германии в 1989 году был переведён в Азербайджан. Здесь его и застал развал СССР, а также обострившийся Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, который в 1991–1994 годах привёл к масштабным военным действиям.

Капитан-артиллерист Давидович в начале 1992 года перешёл на службу в ряды Азербайджанской армии, и ему было присвоено звание майора.

В этом же году, 9 июня, 27–летний случчанин был смертельно ранен во время боя в Агдамском районе и скончался 13 июня в госпитале.

Указом президента Азербайджанской Республики от 3 июля 1992 года Анатолию Николаевичу Давидовичу посмертно присвоено почётное звание «Национальный Герой Азербайджана».

В городе Гянджа его именем названа улица. Семье героя каждый месяц от Азербайджана выделяется пенсия в размере $2800.

Второе захоронение, по словам Леонида, уникально своей надписью: «Ахвяра афганскай авантуры. Загінуў у СССР».

Это могила случчанина, воина-афганца Николая Артиховича, который в 1983 году окончил СШ № 6. В 1988 году он окончил Горьковсское высшее военное училище тыла. В Афганистане служил с 3 сентября 1988 года. Через полгода Николай Артихович погиб — 13 февраля 1989 года — буквально за три дня до полного вывода советских войск из Афганистана. Ему было 22 года.