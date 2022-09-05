В Ниццу – за искусством, в Слуцк – за спокойствием. Как белорусско-французская пара живёт на два дома

Художник-скульптор Дарья Мароз-Каррат и её муж Жан-Ги Каррат, приезжая в Слуцк, живут в своём удивительном трёхэтажном доме, похожем на маленький замок-музей. Но в основном проводят время в Ницце, где сейчас работают.

Корреспондент «Кур’ера» побывала в гостях у супругов. Дарья и Жан-Ги рассказали о мире художников Ниццы и о том, как чувствуют себя в Слуцке.

Реклама

Как Дарья попала во Францию и встретила там Жана-Ги

Дарья Мароз родилась в Слуцке в 1978 году, её родители — случчане, жили на улице Чайковского. Когда девочке исполнилось девять месяцев, семья переехала в Витебск. Отец Дарьи какое-то время был главным архитектором Витебска, после — реставратором. Он участвовал в воссоз­дании облика многих знаковых для города зданий, в числе прочих реставрировал дом Марка Шагала.

После школы Дарья поступила в Академию искусств в Минске на отделение графики. Когда училась там, выиграла конкурс от Международного олимпийского комитета. В итоге её работу выставили на Олимпиаде в Сиднее, а сама Дарья получила денежный приз. На эти деньги она и воплотила свою мечту — переехала во Францию и стала учиться там. Это было 20 лет назад — в 2002-м.

«Я поехала туда за искусством и чтобы узнать искусство», — говорит с улыбкой Дарья, и на её глазах выступают слёзы. Воспоминания о том, как она, совсем молодая девушка из Беларуси, проникла в мир искусства Франции, вызывают у Дарьи очень сильные эмоции.

Во Франции девуш­ка позна­комилась с Жаном-Ги. Его работа — менеджмент в сфере искусства. Их первая встреча произошла на биеннале по дизайну, режиссёром которого являлся Жан-Ги. Дарья пришла на этот форум как посетитель.

Как Дарья «свила гнездо» в Слуцке

Супруги Каррат часто наведы­вались в Слуцк к родителям Дарьи, которые вернулись сюда жить. И в какой-то момент Жан-Ги и Дарья решили обустроить свой уголок. Они купили дом и превратили его в уютное «гнёздышко» с разнообразными комнатками и комна­тами, уголками, нишами, лестницами и уровнями. Их дом полон книг, картин, панно, скульптур, арт-объектов и коллекций.

На самом верху Дарья разместила свою мастерскую, которую украшают фото с видом Ниццы и портрет Пикассо с Брижит Бардо.

Восемь лет, с 2008-го по 2016-й, супруги Каррат прожили в Слуцке. В это время Дарья преподавала в Академии искусств в Минске. Но у Жана-Ги начались проблемы со здоровьем. Он какое-то время провёл в Слуцкой больнице и даже составил о ней довольно хорошее впечатление. Однако лечение, которое нужно было мужу Дарьи, лучше было получать во Франции. Семья вернулась в Ниццу.

Сейчас супруги бывают в Слуцке наездами. В доме всегда много друзей. Во время визита «Кур’ера» тут гостили витебские художники, одна из подруг Дарьи хозяйничала на кухне.

Про мир искусства Ниццы

В Ницце Дарья и Жан-Ги связаны с молодой творческой средой. Оба работают в центре современного искусства под названием La Station (станция) или «109». Тут есть игра слов: cent neuf (сто девять) и sang neuf (молодая кровь) на французском языке звучат одинаково. Центр «109» помогает молодым художникам и участвует в развитии, продвижении их деятельности.

La Station занимает помещения площадью 1000 кв. м, которые разделены на открытые для публики выста­вочные залы и мастерские, где работают художники. В их числе и Дарья.

Жан-Ги уже на пенсии, но не бросает менеджмент, потому что хочет оставаться в форме и с пользой проводить время. Сейчас Жан-Ги Каррат — ассистент всемирно известного художника Бена Вотье (Ben Vautier), который принадлежит к течению современного искусства Fluxus.

Про эстетику Слуцка

По словам Дарьи, в Слуцке ей больше всего нравится спокой­ствие и размеренность жизни. Ещё её привле­кают окраины города, где чувствуется простор, и интересные здания, оставшиеся от военных городков.

С художественным сообществом Слуцка супруги Каррат почти не знакомы. Но местную галерею искусств посещают. Жан-Ги говорит, что она довольно хороша для маленького города и даёт возможность познакомиться с творчеством местных художников. Но это не то пространство, где можно узнать, что такое современное искусство.

По вопросу «Какой объект мог бы стать визитной карточкой Слуцка?» мнения супругов разделились. Дарья считает, что это Пегас, который присутствует на гербе города. А Жан-Ги видит визитной карточкой Слуцка большую бронзовую яблоню. Он объяснил это тем, что, когда он впервые приехал в Слуцк в 2000-х годах, его больше всего поразили яблоневые сады.