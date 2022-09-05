На Слуцкий КХП пришёл новый руководитель. Узнали кто им стал

Имущество ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» перешло в доверительное управление ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Новым руководителем КХП стал Сергей Барауля.

В пятницу, 2 сентября, на слуцком предприятии прошло внеочередное собрание акционеров, где они голосовали за заключение договора и утверждение его условий.

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В приёмной Слуцкого КХП «Кур’еру» сказали, что сегодня никто не сможет ответить на вопросы корреспондента. Новый руководитель предприятия будет на месте во вторник, 6 сентября.

Как рассказал «Кур’еру» Павел Бутько, первый заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», на Слуцком КХП уже есть новый руководитель. Это Сергей Викторович Барауля. «Он производственник. Работал непосредственно на комбикормовом производстве практически всю свою жизнь», — сказал Павел Бутько.

Павел Бутько не назвал точную должность нового руководителя. Скорее всего, он «управляющий», потому что КХП перешёл в доверительное управление.

До назначения в Слуцк Сергей Барауля работал начальником цеха премиксов, комбикормов и БВМД филиала «Негорельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (посёлок Энергетиков Дзержинского района).

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