Дорогие читатели, сегодня (5 сентября) Международный день благотворительности. Мы уже давно хотели вам сказать, а сейчас появился повод. Уже почти четыре года длится акция «Новая жизнь в обмен на крышечки».

И всё это время вы практически каждый день приносите в редакцию крышечки для акции, которые мы потом отвозим организаторам, а те сдают на переработку (+ экологии), а вырученные деньги идут на помощь детям.

Реклама

То, что вы это делаете так долго и каждый день, вселяет в нас веру, что мы способны изменить жизнь Слуцка к лучшему, что в Слуцке много людей, готовых помогать другим. Это даже подтолкнуло нас к идее собирать ваши имена в общедоступный список, чтобы все видели и понимали, сколько в Слуцке прекрасных и добрых людей.

Мы понимаем, что этот список далеко не полный, что тысячи случчан собирали деньги на лечение многим другим детям и взрослым. Мы помним эти большие кампании по сбору средств.

Поэтому сегодняшняя дата – Международный день благотворительности — для нас это очередной повод сказать вам огромное спасибо. Продолжайте помогать. Будем вместе.

Ваш «Кур’ер».