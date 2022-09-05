В минувшую пятницу, 2 сентября, ФК «Слуцк» провёл очередной свой матч в чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 20-го тура «сахарники» принимали на своём поле дебютанта элитного дивизиона — «Арсенал» из Дзержинска.

Настроение у обоих коллективов перед очной встречей было грустным, и причин по этому поводу было несколько.

Например, «канониры» в прошлом туре потерпели поражение от «Торпедо-БелАЗ» у себя дома со счётом 1:2, а «сахарники» в гостях проиграли минимально 0:1 столичному ФК «Минск».

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Кроме затяжной полосы из пяти поражений, случчан ожидал ещё один неприятный сюрприз. Александр Бразевич на пресс-конференции объявил о том, что собирается написать заявление об уходе, и, как показало время, бывший уже главком своё слово сдержал.

Однако наступила новая пора под названием «осень», которая незамедлительно со своими холодами вступила в свои права.

Игра началась, как обычно, с осторожных притирок на поле двух соперников, которые не особо спешили бежать в атаку. Осторожная игра в обороне и периодические заходы в чужую зону были хорошим разогревом как для футболистов, так и для болельщиков.

И те, и другие болельщики от всей души болели и поддерживали своих любимцев, обмениваясь речовками. Время шло всё дальше и дальше, показывая, что «Арсенал» начинает создавать больше моментов, и один из них едва не оказался голевым. Команду хозяев выручила штанга после очень сильного удара по воротам в исполнении Валерия Сенько. Если бы мяч залетел в ворота, то гол был бы точно в номинации «гол тура».

Далее команды обменивались острыми моментами, которые возникали при подаче углового либо удара со штрафных. В итоге на перерыв соперники ушли при счёте 0:0.

Второй тайм был богат как и на моменты, так и на очень красивый гол. Случился он на 64-й минуте, когда Обуне Мусанго Жереми получил пас-конфетку от своих партнёров Константина Котова и Андрея Рума. Габонец, получив мяч, спиной оказался прямо перед вратарём «Арсенала», а затем с разворота ударил со всей силы по мячу и отправил его по назначению. Счёт стал 1:0.

Трибуны ожили ещё больше, и болельщики стали кричать фразу «Молодцы». Оставалось только не расслабиться, бежать вперёд и добиться долгожданной победы. «Сахарники» были настолько заряжены на борьбу, где-то обозлённые от всех свалившихся на них неудач, что в конце матча едва не удвоили преимущество. Дмитрий Гирс пробежал по краю поля прямо до ворот, отдал пас на своего партнёра, тот, как в хоккее, замкнул передачу, но вратарь красно-белых сыграл блестяще, перекрыв собою полёт мяча.

На этом встреча так и закончилась. «Слуцк» одержал очень важную победу, приблизился к своим главным двум конкурентам по турнирной таблице, с которыми будет встречаться в двух следующих турах.

Сначала первым соперником станет команда «Славия», с которой уже 9 сентября на выезде в Мозыре парни Александра Гуриновича померяются силами на поле стадиона «Юность».

Следом в субботу, 17 сентября, на домашнем стадионе «Городской» бело-синие примут «Белшину» из Бобруйска.