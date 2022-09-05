Как рассказали «Кур’еру» в автопарке №2, правила провоза школьников остались без изменений. Сейчас учащиеся при наличии справки из школы могут ездить в городском транспорте бесплатно.

Право на бесплатный проезд в городских автобусах от места учёбы и обратно, а также в кружки и секции есть у учащихся учреждений общего среднего образования и специального образования с 1 сентября по 30 июня. Для этого ребёнок должен показать кондуктору справку из школы или учреждения специального образования установленного образца.

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Как получить справку

Учреждение образования обязано выдать обучающемуся справку по требованию. Для получения справки родители либо ребёнок должны в учреждение образования обязательно предоставить фотографию. Справки выдаются установленного образца. Этими справками пользуются по месту требования.

Подвоз и льготы сельских школьников

Сельских детей в сельские учреждения образования либо бесплатно подвозят школьными автобусами, либо выдают им проездные билеты на автобусы пригородного сообщения.