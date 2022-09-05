В 24 года стал директором школы. Кто такой Александр Слуцкий — рассказываем в цитатах

1 сентября «Кур’ер» побывал на линейке в Козловичской средней школе Слуцкого района. Директор там — Александр Слуцкий. Примечательно, что человек с такой слуцкой фамилией родом с Полесья. Поэтому мы и обратили внимание на этот факт.

СПРАВКА. Александр Слуцкий родился и вырос в обычной Полесской деревне Велимичи Столинского района, окончил там среднюю школу и потом поступил в педагогический университет. Учился на преподавателя истории в Мозыре, с удовольствием брался и за любую общественную работу. По распределению был направлен в Ленинский район Мозыря. 14 дней работы хватило, чтобы его пригласили занять место заместителя директора. А спустя три года новое предложение пришло из агрогородка Козловичи. Обучение в Козловичской школе проходит на белорусском языке, а в качестве иностранного изучают французский. Интересно, что тестирование по нему сдают не ниже 80 баллов. Выпускников немного, в прошлом году — шестеро.

Предлагаем вашему вниманию цитаты Александра Слуцкого из недавнего сюжета телеканала ОНТ.

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♦ «У меня с самого раннего детства был образ учителя! В моей маме, моей бабушке, которые всю жизнь проработали учителями в школе, которые полностью отдавали себя детям и получали гораздо больше взамен — это уважение своих выпускников и своих учеников».

♦ «Я стал директором школы в 24 года. Только нас удивляет? Все привыкли видеть директора опытного, с грузом опыта за плечами, а здесь человек, который всему учится! Это и руководство коллективом, это и хозяйственная деятельность, с которой я практически не сталкивался! Зачем мне это? Я, наверное, человек, который не может усидеть на месте! Мне нужно постоянно двигаться, наряду с тем, что я директор, я возглавляю ещё три молодёжных совета. А также вхожу в состав парламента при Минском областном совете депутатов. То, чем занимаюсь я, — это не какой-то пустой звук, это работа, которая необходима! С детьми всегда необходимо работать. Их необходимо слушать и слышать, тогда они услышат и педагога. И будут с ним на одной волне! Они будут понимать, как всё работает и как всё устроено».

♦ «Наша школа — это не просто какое-то учреждение, которое учит детей, выпускает детей, мы знаем о каждом, мы знаем его семью, его родителей, его братьев и стараемся предвидеть какие-то моменты, помочь и поддержать. Так как их у нас не так много, мы можем обо всех это знать!».

♦ «Я вижу себя не только руководителем, но и учителем. Действительно, в школе могут работать не все — это не завод, это не фабрика. Я не пожалел, что пришёл в профессию. В прошлом году профессию педагога также выбрал мой брат, и, наверное, для нас это немножко больше, чем работа!»