Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 29 августа по 4 сентября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Борушко (@borushko.andrei)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Торты|Десерты| Слуцк (@monanatali1993)

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