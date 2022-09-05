Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 29 августа по 4 сентября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Андрей Борушко (@borushko.andrei)

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Публикация от Торты|Десерты| Слуцк (@monanatali1993)

 

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Публикация от Вероника (@nika_2571)

 

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Публикация от Алёна (@alenka__goncharik)

 

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Публикация от TATYAN STOLNIKOVA (@tatyan192)

 

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Публикация от 𝐓𝐚𝐧𝐲𝐚🥂 (@_tanya_makarenko_)

 

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Публикация от Анастасия (@anastasya_aleshkevich)

 

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Публикация от Veronika Sergeevna (@veronika_murashkevich47)

 

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Публикация от Анастасия Неведрова (@nevedrovaanastasiia)

 

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Публикация от Сяргей Кульбіцкі (@siargeikulbitski)