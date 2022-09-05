ГАИ Беларуси отметила Владимира Протасеню, руководителя слуцкого клуба «Автомир»

В четверг, 1 сентября, на торжественной линейке в Козловичской СШ Владимир Протасеня, руководитель клуба «Автомир», получил нагрудный знак «85 лет Госавтоинспекции на страже безопасности» за многолетнее совместное сотрудничество.

Распоряжение об этом было подписано Вадимом Гаркуном, главным государственным автомобильным инспектором РБ. От имени ГАИ нагрудный знак Владимиру Протасене вручил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ.

Слуцкий клуб «Автомир», базирующийся в деревне Козловичи под Слуцком, знают тысячи случчан. Как правило, восстановленная ретротехника клуба участвует в парадах и выставках во время общегородских праздников.

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Владимир Протасеня, руководитель районного центра автомобильной культуры «Автомир», также организует для детей различные познавательные поездки. Так, в июне этого года случчанин вместе с детьми съездил на мемориал в деревню Борки.