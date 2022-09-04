Тайные связи маленького города. Как женщина со сковородой изменила судьбы сотен людей

Многие из нас слышали про «эффект бабочки», согласно которому взмах крыла бабочки где-нибудь в Амазонии может вызвать завихрение воздуха, которое лавинообразно повлечёт за собой череду последствий и в итоге обернётся каким-нибудь штормом или тем, что град побьёт урожай на огороде у бабы Мани под Слуцком. В конце концов в европейской культуре это описано более прямолинейной историей, как кузнец плохо подковал лошадь. Лошадь потеряла подкову. Из-за лошади гонец не доставил донесение. Из-за недоставленного донесения была проиграна война.

В нашем Параллельном Слуцке такие истории происходят сплошь и рядом. И Федя Фейк (настоящая его фамилия Чекан), житель дома №12 на улице Анастасии Слуцкой, был самым настоящим доктором в этом вопросе. Он был мастером теорий заговора, даже если они вообще не имели ничего общего с реальностью. Собственно, кто может ручаться, где та грань между Слуцком реальным и Слуцком параллельным?

Федю Фейка соседи знали как чрезвычайно скептичного гражданина. Он на любое ваше утверждение отвечал: «Это фейк». И у вас не было никакого аргумента, чтобы как-то опровергнуть его слова, потому что любое ваше возражение он объявлял фейком.

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И очень многие удивились бы, если бы узнали его тайну, которая опровергала весь его, казалось бы, здоровый скептицизм.

Похоже на расследование

Никто, кроме его жены, не видел его «алтарь». Стена в его комнате была увешана вырезками из газет, фотографиями, распечатками, клочками бумаги, игральными картами, картами Таро и даже приклеенными малярным скотчем шахматными фигурками и «косточками» домино. Между всеми этими объектами были протянуты обычные швейные нитки взаимосвязей, скреплённые канцелярскими кнопками. Зрелище было эффектным. Словно какой-то детектив из кино вёл многолетнее расследование какого-то сверхсложного дела и утыкал стену портретами подозреваемых и вырезками со стрелочками, рассказывающими о тайных связах.

Именно так – вырезками из «Карьера» и «Слуцкого рая» (да, в Параллельном Слуцке есть такие газеты), ксерокопиями и распечатанными фото Федя Фейк исследовал местную жизнь.

Вот и получалось, что в уме Феди Фейка мужчина, весной чихнувший утром в автобусе по пути на работу, к концу лета вызывал отставку директора соседнего комбината.

Он знал, он точно знал, насколько суеверны многие начальники. Как они ходят к гадалкам, как они верят в нумерологию или как способны «зарезать» любую городскую инициативу только потому, что автор проекта не того знака зодиака.

Многие из теорий Феди Чекана (он же Федя Фейк) выглядели очень правдоподобно. Например, вот портрет директора магазина. От неё тянулась ниточка к владелице киоска, которая платила аренду по коэффициенту 1,0. Что странного? Да просто все остальные платили по 3,0, то есть в тройном размере, а сама владелица киоска была двоюродной сестрой директора. Но эта ниточка была в общем-то известной и банальной. Обычная родственная связь. Похоже на правду? Похоже.

Переплетённые нити

Однако к чему мы всё это? День сегодняшний. Федя Фейк стоял у своей стены и словно с квадрокоптера наблюдал за жизнью города. Ему не нужны были спутниковые снимки, секретные сводки силовиков, статистические отчёты районных служб.

Вот фотография территории, зарастающей травой, и трескающиеся стены здания универсама «Запад». Если проследить за газетными вырезками и фотографиями должностных лиц на доске, то вся эта неудавшаяся затея с продажей здания была связана с нашумевшей свадьбой в Минске (с одной стороны) и многомиллионными долгами, оставшимися после ликвидации «Запада» (с другой стороны). От долгов ниточка на стене вела на изображение знака зодиака и через него на фотографию входа вообще другого магазина. Этот магазин никак не причастен к долгам, но по логике Феди Фейка никто не искал, откуда столько долгов и куда пропали деньги. Долг другого просто решили повесить на того, у кого «не тот» знак зодиака, и поставить этот другой магазин на грань разорения. Потому что этот магазин, видите ли, портит натальную карту двух персон.

Каких? С узлом событий вокруг «Запада» связаны висевшие рядом неподписанные портреты мужчины в пиджаке и женщины. Лица настолько известные в городе, что подпись и не требовалась. Между ними красовалась надпись «любовники» (именно так, в кавычках и без свечки). И уже ниточка от «любовников» через шахматную фигуру ферзя вела к вырезке из газеты с новостью.

В новости рассказывалось, как на какой-то птицефабрике от инфекции умерли сотни кур. Их, с посиневшими гребешками, погрузили экскаватором в грузовик и увезли «на тушёнку», чтобы длительной температурной обработкой убить инфекцию в мясе (если она там была).

И уже ниточка от этой вырезки вела к групповой фотографии продавцов, один из которых был обведён красными чернилами. И рядом висел распечатанный скриншот из телеграм-канала «ЧСХ», в котором какой-то аноним рассказывал, что в одном магазине по очень дешёвой цене продают куриные тушки. И автор поста писал, что никто не понимает, почему так дёшево.

Так вот. Эта история с куриными тушками была каким-то только одному Феде Фейку известным образом связана с контрактами на ремонты школ и с директором, который подал в отставку из-за того, что когда-то весной рабочий с соседнего предприятия неудачно чихнул в автобусе.

Вмешательство

Размышления Феди Фейка прервала жена, ворвавшаяся в комнату со сковородой.

— Опять ты не помыл сковородку! Тебе, что ли, сложно: пожарил яйца, поел, помыл — гуляй смело. Что ты уставился в свои бумажки?!

— Дорогая, пять минут — и всё сделаю!

— Я тебе не дорогая!

— Милая моя, потерпи!

— Я тебя всю жизнь терплю! С таким отношением ко мне я тебе не милая!

И тут дорогая-милая швырнула немытую сковороду прямо на алтарь, на все эти портреты, вырезки и нитки. Сковорода словно в замедленной съёмке врезалась в стену. Сковородка смачно приложилась к чьему-то портрету с районной Доски почёта, проехалась полметра вдоль всей стены, срывая нитки, бумажки, и сбила приклеенную шахматную фигурку. И только после этого приземлилась возле дремавшей кошки. Та с перепугу вскочила, прыгнула, от страха пробежала по стене, сорвав ещё пару вырезок и ниток…

Где-то задрожала ткань реальности. Волна квантовых колебаний, словно круги от камня, брошенного в воду, переключила на другую волну нейроны в мозгу у сотен случчан…

В автобусе уставший и задроченный начальником ехал Алексей Сорока, мастер по ремонту оборудования. Его судьба была предопределена. Этим вечером он должен был приехать домой, напиться, пойти в магазин за догоном и к восьми вечера на обратном пути, перебегая дорогу, его должна была сбить машина…

— Мужчина, у вас что? – спросила кондуктор, имея в виду, есть ли у пассажира проездной или ему нужно купить билетик. В этот миг — вжух… Волна от брошенной сковородки невидимо прокатилась сквозь автобус…

— Мужчина, у вас что?! — повторила кондуктор.

— Жареное яйцо…

— Что?!

Все пассажиры и сама кондуктор согнулись от хохота. Алексей Сорока через секунду тоже осознал, что произнёс какую-то чепуху. И тоже засмеялся… Его стресс после рабочего дня куда-то ушёл… В этот вечер он не напился и остался жив. Никто не знал, что через 12 лет он станет главным инженером фабрики, поможет перенастроить весь технологический процесс, а из прибыли фабрика купит для больницы новое диагностическое оборудование и будут спасены жизни сотен случчан…

Всего этого Федя Фейк не знал и знать не мог. Он латал свою стену (вы не переживайте, он уже помыл сковородку и успокоил супругу). Федя по памяти восстанавливал вырезки на стене, ниточки между ними и бормотал:

— Милая, дорогая, зачем ты так? У меня тут важное дело… Ты просто не понимаешь, как это всё важно… Этот председатель долго не продержится, если я не вспомню, к кому ведёт эта зелёная нитка. Два года и всё… А было больше…

Женщины всё меняют.