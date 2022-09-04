Магазин с круглосуточным режимом работы. Кажется, туда заходят и берут что хотят

В деревне Вишнёвка Слуцкого района при дороге расположен магазин, зайти в который может любой желающий в любое время суток. Двери его распахнуты. Зашёл — и оказалось, что всё давно раскуплено, даже батареи отопления. Кабель подключения к электроэнергии валяется на земле, приглашая к воровству цветного металла.

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