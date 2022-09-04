На земле есть только одно бессмертное существо — медуза. Учёные потратили десятилетия на изучение её ДНК и наконец разгадали механизм бесконечной жизни

Лишь одно создание на планете бессмертно по-настоящему, и это обычная на вид медуза. Генетики потратили десятилетия на изучение её ДНК и наконец разгадали механизм бесконечной жизни Turritopsis dohrnii, пишет Trendymen.

Общий жизненный цикл медузы этого вида начинается с образования личинки, планулы. Она оседает на дно, где со временем превращается в полип. Уже из него отпочковываются маленькие медузы — примерно такой же цикл проходят медузы других видов.

Но в отличие от них, T. dohrnii живёт вечно. Оказалось, что это создание возвращается в стадию личинки и снова проходит все этапы развития. Медуза поступает таким образом при угрозе или повреждениях покрова. В течение 20 лет она может повторять процесс многократно.

Реклама

Генетики Университета Орвьедо в Испании секвенировали геном этой медузы и выяснили, что у неё вдвое больше генов, непосредственно связанных с восстановлением и защитой ДНК. Также у T. dohrnii нашли уникальные мутации, замедляющие деление клеток.

Медуза в процессе эволюции научилась подавлять гены развития, чтобы возвращать клетки в исходное состояние. Она буквально приказывает своему ДНК перестроить всю систему, чтобы жить вечно.

Авторы работы рассчитывают, что их открытие может быть применено в замедлении старения человека. Конечная точка этого длинного пути — лекарство от старости.