В Несвиже фармацевт аптеки работала по поддельному диплому о высшем образовании

В одну из аптек Несвижа в 2021 году устроилась фармацевт, она предъявила нанимателю диплом о высшем образовании Витебского государственного медуниверситета. Однако у начальства женщины в дальнейшем возникли сомнения в подлинности документа. Последовало обращение в милицию.

Диплом изъяли и направили на судебную экспертизу в ГКСЭ по Минской области.

Судэксперты пришли к выводу, что документ является фальшивым. Он изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Серийный номер и другие изображения на бланке выполнены способами электрофотографической и плоской офсетной печати, элементы защиты имитированы.

Правоохранителям женщина рассказала, что в медуниверситете, указанном в дипломе, она никогда не училась. Чистый бланк ей прислала приятельница из России, и подозреваемая сама заполнила его, чтобы устроиться на работу. Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает Blizko.by со ссылкой на ГКСЭ.