Что за «трибуна» возле магазина в Слуцке, с которой можно проводить беседы

Со стороны улицы Загородная к магазину продукты «Слуцкторга» пристроено странное сооружение, напоминающее трибуну с перилами. С неё можно проводить беседы с коллективом магазина на различные темы.

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