Возле кальянной в Слуцке я ощутила этот запах, зашла во двор и не смогла вдохнуть

В районе рынка около двери кальянной пару недель лежит гора пакетов с мусором. Когда идёшь мимо, вдох делать совсем не хочется, лучше задержать дыхание. Особенно дико было в жару.

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».