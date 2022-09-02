Уже четвёртый день в Минске возле гипермаркета Green в Чижовке сотни людей видят аиста. Птица спокойно гуляет возле магазина и особо не боится людей.

Посетители часто подкармливают аиста. Обычно покупают рыбу. Недавно приезжали спасатели, хотели поймать, но аист улетел. А когда спасатели уехали, вернулся обратно и продолжил гулять как ни в чём не бывало. Рядом есть СТО, так даже оттуда приходили мужчины и кормили его.

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Все его сородичи уже, наверное, улетели на юг, а он, наверное, отстал от них и решил остаться. Говорят, что, если у птицы будет хорошее питание, заморозки ей не страшны. Может, аист наберётся сил и полетит дальше, чтобы найти свою стаю. Но лететь ему далеко — аж до Египта.

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