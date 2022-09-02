Люди недели: ещё один новый директор слуцкого предприятия, сельские жители и мотоболисты

На этой неделе почти дюжина портретов людей появилась на сайте «Кур’ера». Это и новый директор фабрики «Слуцкие пояса», и юные мотоболисты со стадиона ДОСААФ, и жители деревень, и сельская учительница.

Валянціна Шкудун

Валянціна Шкудун — настаўніца Гольчыцкай школы. Зараз пачаўся яе 33-ці навучальны год. Яна прайшла шлях, поўны розных выпрабаванняў: дзве школы, дзе яна працавала, ліквідавалі, даводзілася дабірацца з працы 9 км пешшу; перажыла непаразуменне з калегамі ў час, калі паміраў яе бацька. Нягледзячы на цяжкасці, любіць працу, займаецца краязнаўствам і вядзе актыўны лад жыцця.

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Шлях простай вясковай настаўніцы са Слуцкага раёна Валянціны Шкудун «Прачынаюся а палове шостай».

Данила Захарченя

Данила Захарченя — слуцкий подросток, занимается мотоболом на стадионе технических видов спорта ДОСААФ. Защитник слуцкой команды «Метеор». «Задача защитника в мотоболе — практически как в футболе — не допускать, чтобы мячик попадал в наши ворота», — говорит Данила.

Слуцкий мотобол в лицах «И футболист, и техник, и бесстрашный человек».

Владимир Овсянников

Владимир Овсянников — председатель Слуцкой ООС ДОСААФ. В фильме Валерия Маковского про мотобол он рассказал, что Слуцкий стадион технических видов спорта — редчайшая в стране база для мотоболистов. Также он рассказал, что слуцкая команда не может найти тренера, и это проблема. А ещё обозначил пользу мотобола: «Прививает и командные, и спортивные навыки, и лидером делает. Он [подросток] здесь и футболист, и техник, и бесстрашный человек».

Михаил

Михаил — слуцкий подросток, занимается мотоболом на стадионе технических видов спорта ДОСААФ. Вратарь слуцкой команды «Метеор». «Меня на мотобол позвал мой одногруппник, просто попробовать, что это такое, — рассказывает Михаил в фильме Валерия Маковского “МОТОБОЛ_ка”. — Я сходил в ДОСААФ, мне дали документы, и я пришёл в команду в январе. Записался и начал тренироваться».

Назар Лучик

Назар Лучик — слуцкий подросток, занимается мотоболом на стадионе технических видов спорта ДОСААФ. Игрок команды «Случь». В фильме Валерия Маковского “МОТОБОЛ_ка” рассказал: «Играю уже второй сезон. Несгруппированно играем мы. Я считаю, что нужно больше совместных тренировок с командами «Метеор» и «Случь».

Вадим

Вадим — случчанин, папа школьника Саши. Вместе с сыном ходит смотреть на соревнования по мотоболу на стадион технических видов спорта ДОСААФ в Слуцке. Также Вадим весной этого года привёл Сашу в мотобольную команду, и теперь мальчик учится ездить на мотоцикле. «Мне очень хотелось, чтобы мой сын, насколько можно раньше пришёл в это всё. И чтобы пришёл под контролем. Адекватно отнёсся к мотоциклу. Чтобы не было такого, что ему исполнилось 18 лет, появились деньги, он сам купил [мотоцикл] и без навыков поехал», — говорит папа Саши.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук — новый директор фабрики «Слуцкие пояса». Её представили коллективу предприятия в полдень 1 сентября. Она окончила Витебский государственный технологический колледж, начинала художником-модельером в мозырском «Сузор’е». Получила образование в БГЭУ («Экономика и управление на предприятии»). Имеет опыт работы в качестве конструктора-модельера мужской, женской, детской одежды, заведующей швейным ателье и бытовым комплексом. До должности в Слуцке была директором Мозырской фабрики художественных изделий.

новый директор — Светлана Бондарчук У фабрики «Слуцкие пояса»

Галіна Карлава

Галіна Паўлаўна Карлава — 83-гадовая дачніца ў вёсцы Кулікі Слуцкага раёна. Сама яна случчанка, нарадзілася і жыве ў горадзе. Замуж выйшла за хлопца з Далёкага Усходу, таму і прозвішча ў яе рускае. Працавала ў школе №4 Слуцка настаўніцай працы. Зараз на заслужаным адпачынку. Увечары любіць вязаць.

ў вёску Кулікі Слуцкага раёна «У нас спакойна. Злодзеяў няма». Велавандроўка

Ганна Кот

Ганна Сямёнаўна Кот — найстарэйшая жыхарка вёскі Балотчыцы Салігорскага раёна. Нарадзілася ў 1942 годзе ў Балотчыцах Слуцкага раёна, а ў 1969 годзе пераехала ў аднайменную вёску на Салігоршчыне. Працавала ў калгасе. Ганна Сямёнаўна расказала пра свой побыт: «Мужык памёр. Жыву сама. Агарод садзяць дзеці. Магазіна няма. Аўталаўка да майго двара не даходзіць. Сын прывозіць ежу. Фельчар да мяне не прыязджае. Калі блага, выклікаю хуткую дапамогу. Тры разы летась ляжала ў бальніцы. Хварэла на ковід. Пагоршыліся і зрок, і слых. Па тэлевізары гляджу перадачу «Жыць здорава».

Гісторыі з Балотчыц Салігорскага раёна «Ногі хворыя. Аўталаўка не даязджае. Гляджу перадачу «Жыць здорава».

Зоя Бруй

Зоя Бруй — дачніца з вёскі Балотчыцы Салігорскага раёна. Яна так расказвае пра сваё жыццё: «Вучылася ў пачатковай школе тут, у Балотчыцах. Васьмігодку скончыла ў Прусах. Хадзілі за 2 км туды. Сярэднюю адукацыю атрымала ў Чапялях, за 8 км адсюль. Таксама хадзіла пешшу. Зараз у Балотчыцах шчырую ў сезон на агародзе, потым еду дадому ў Мінск. 40 гадоў адпрацавала ў сталіцы на заводзе, а зарабіла пенсію 540 рублёў. Таму трэба самой вырошчваць сабе ежу».

Генадзь Бруй

Генадзь Бруй — 60-гадовы жыхар вёскі Балотчыцы Салігорскага раёна, пенсіянер. Займае актыўную пазіцыю, упарадкоўвае родны куток, разам з аднавяскоўцамі прыбірае мясцовыя могілкі. «Змагаемся за асфальтавае пакрыццё, — распавядае ён. — Палова дарогі ў вёсцы пакрытая новым асфальтам, а палова — не. Гавораць, што гэта неадрамантаваная частка дарогі не на балансе дарожнікаў. Добра, што апошнія два гады зімой дарогу хаця б расчышчаюць».