История доброго и верного маламута, который оказался не нужен хозяевам и скитается по Слуцку с начала лета

Всё лето люди отмечали в сторис этого пса. Думали, что потеряшка и его ищут хозяева.

Вот, например, писали 9 июня в одной из групп помощи животным: «Чья потеряшка? Породистый пёс с ошейником (похож на хаски), бегает постоянно в районе 1-го городка и Майского Посада, общительный с красивыми добрыми глазами, умный».

Но история эта оказалась более сложной и грустной.

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Зовут Вольт. Порода маламут. Хозяева — многодетная семья в частном секторе в районе 1-го городка. Вначале они его выгнали. Всё лето собака бегала по Слуцку, но возвращалась назад.

Буквально недели полторы назад к этой семье приехали люди и якобы забрали к себе жить этого пса, потому что хозяева неделю держали Вольта на цепи, и соседи жаловались, что он очень сильно выл.

Однако спустя два дня после того, как его забрали, Вольт появился у «Санты» на Майском Посаде и приходил под калитку дома своих бывших хозяев. Им об этом рассказывали люди, да и они сами видели это. Но ответ был печален: «Мы отдали, нам не нужно».

А сбегала собака от этих хозяев, потому что её кормить надо. Но уже пару дней назад они завели нового пса. Это третий по счёту. Вот и вся история вкратце.

Жаль Вольта. Он очень дружелюбный. Видимо, так и будет скитаться.

Если кто-то хочет приютить собаку, сейчас я часто видела его в районе «Блино».

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