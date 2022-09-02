Двое предпринимателей за свои деньги сделали новый памятник партизанам возле деревни под Слуцком. Старый разрушался

Про разрушающийся памятник партизанской бригаде в лесу около деревни Шантаровщина «Кур’ер» рассказывал в 2021 году. Тогда его попытались восстановить, но это не помогло.

В этом году слуцкие предприниматели Денис Агеев и Анатолий Мануйлов, которые занимаются изготовлением памятников и благоустройством захоронений, за собственные деньги сделали и уставили новый мемориал партизанам около деревни Шантаровщина.

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Василий Тишкевич, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея, рассказал «Кур’еру», что ему понравилось, как предприниматели подошли к делу и даже не смотрели на стоимость материалов и работ. «Ребята просто по своей инициативе взялись за дело и без лишних слов сделали такой подарок Слуцкому району», — сказал он.

«Кур’ер» поговорил с одним из благотворителей — Денисом Агеевым, мастерская которого находится в деревне Лучники (ул.Цикало, 30). Он рассказал почему они сделали новый памятник.

«Мы давно вместе с одноклассником хотели сделать что-то стоящее, — сказал Денис. — Прошлой осенью это промелькнуло в разговоре с Василием Тишкевичем (научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея. — Прим.ред.). Он предложил вариант. Сказал, что есть памятник, который разваливается, а денег у хозяйства нет. Приехали, посмотрели объём работы и согласились. Памятник на самом деле был в плохом состоянии, в непогоду его точно бы свалило ветром. Зимой не было смысла проводить работы, отложили на лето.

Я человек творческий. Внешний вид памятника продумывал я, но всё равно вместе приходили к общему решению. Сделали из гранита, потому что это прочный камень.

Хотелось, чтобы это выглядело солидно, по-мужски, не вычурно. Потому что люди погибали, делая благодарное дело.

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Мой дедушка тоже был партизаном, только не в этом отряде, а где-то на Любанщине. Есть идея сделать серии подобных памятников, но каждый год одному не потянуть — это дорого. Хотели бы найти единомышленников».

Случчане хотели своей акцией подать пример остальным, что можно включаться в работу и помогать сельсоветам такими делами.

Только на территории одного Первомайского сельисполкома Слуцкого района 27 подобных памятников. Он один из самых пострадавших во время Великой Отечественной войны. В этих местах было сильно развито партизанское движение, так как в этой части района много лесов.

Василий Тишкевич добавил, что в процедуре подготовке нового памятника помогла Елена Камоцкая, заведующая сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома. Она поддержала идею слуцких предпринимателей и помогла согласовать все правовые и документальные вопросы, связанные с установкой.

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СПРАВКА. По решению Минского подпольного ОК КП(б)Б 27 сентября 1943 года была организована бригада № 95 им. Фрунзе из отрядов им. Кирова, им. Дзержинского, им. Будённого, им. Рокоссовского, которые до этого состояли в бригаде им. Суворова и насчитывали к этому времени 631 человек. Общая численность бригады — 1156 человек. Ко дню соединения (29.06.1944 г.) с частями Красной Армии бригада состояла из следующих отрядов: им. Кирова, им. Дзержинского, им. Будённого, им. Рокоссовского, им. А. Матросова. Общая численность личного составе — 1033 человека. За время оккупации партизаны наносили серьёзный урон гитлеровцам и спасали от расправы местных жителей. Подробнее о деятельности этого партизанского соединения можно прочитать здесь.