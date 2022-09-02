Двое предпринимателей за свои деньги сделали новый памятник партизанам возле деревни под Слуцком. Старый разрушался

Ольга Паздерина
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Двое случчан за свои деньги сделали новый памятник партизанам возле деревни Шантаровщины под Слуцком. Старый разрушался
Анатолий Мануйлов и Денис Агеев. Фотографии предоставил «Кур'еру» Василий Тишкевич

Про разрушающийся памятник партизанской бригаде в лесу около деревни Шантаровщина «Кур’ер» рассказывал в 2021 году. Тогда его попытались восстановить, но это не помогло.

В этом году слуцкие предприниматели Денис Агеев и Анатолий Мануйлов, которые занимаются изготовлением памятников и благоустройством захоронений, за собственные деньги сделали и уставили новый мемориал партизанам около деревни Шантаровщина.

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Василий Тишкевич, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея, рассказал «Кур’еру», что ему понравилось, как предприниматели подошли к делу и даже не смотрели на стоимость материалов и работ. «Ребята просто по своей инициативе взялись за дело и без лишних слов сделали такой подарок Слуцкому району», — сказал он.

Двое случчан за свои деньги сделали новый памятник партизанам возле деревни Шантаровщины под Слуцком. Старый разрушался
Новый памятник. Фотографии предоставил Василий Тишкевич

«Кур’ер» поговорил с одним из благотворителей — Денисом Агеевым, мастерская которого находится в деревне Лучники (ул.Цикало, 30). Он рассказал почему они сделали новый памятник.

«Мы давно вместе с одноклассником хотели сделать что-то стоящее, — сказал Денис. — Прошлой осенью это промелькнуло в разговоре с Василием Тишкевичем (научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея. — Прим.ред.). Он предложил вариант. Сказал, что есть памятник, который разваливается, а денег у хозяйства нет. Приехали, посмотрели объём работы и согласились. Памятник на самом деле был в плохом состоянии, в непогоду его точно бы свалило ветром. Зимой не было смысла проводить работы, отложили на лето.

Двое случчан за свои деньги сделали новый памятник партизанам возле деревни Шантаровщины под Слуцком. Старый разрушался

Я человек творческий. Внешний вид памятника продумывал я, но всё равно вместе приходили к общему решению. Сделали из гранита, потому что это прочный камень.

Хотелось, чтобы это выглядело солидно, по-мужски, не вычурно. Потому что люди погибали, делая благодарное дело.

Мой дедушка тоже был партизаном, только не в этом отряде, а где-то на Любанщине. Есть идея сделать серии подобных памятников, но каждый год одному не потянуть — это дорого. Хотели бы найти единомышленников».

Случчане хотели своей акцией подать пример остальным, что можно включаться в работу и помогать сельсоветам такими делами.

Только на территории одного Первомайского сельисполкома Слуцкого района 27 подобных памятников. Он один из самых пострадавших во время Великой Отечественной войны. В этих местах было сильно развито партизанское движение, так как в этой части района много лесов.

Василий Тишкевич добавил, что в процедуре подготовке нового памятника помогла Елена Камоцкая, заведующая сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома. Она поддержала идею слуцких предпринимателей и помогла согласовать все правовые и документальные вопросы, связанные с установкой.

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СПРАВКА. По решению Минского подпольного ОК КП(б)Б 27 сентября 1943 года была организована бригада № 95 им. Фрунзе из отрядов им. Кирова, им. Дзержинского, им. Будённого, им. Рокоссовского, которые до этого состояли в бригаде им. Суворова и насчитывали к этому времени 631 человек. Общая численность бригады — 1156 человек. Ко дню соединения (29.06.1944 г.) с частями Красной Армии бригада состояла из следующих отрядов: им. Кирова, им. Дзержинского, им. Будённого, им. Рокоссовского, им. А. Матросова. Общая численность личного составе — 1033 человека. За время оккупации партизаны наносили серьёзный урон гитлеровцам и спасали от расправы местных жителей. Подробнее о деятельности этого партизанского соединения можно прочитать здесь.