Строят первый дом самого модного и необычного микрорайона в Слуцке. Фотофакт

Два года назад для территории, которая ограничена улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», разработали проект нового микрорайона. Уже строится первая девятиэтажка с двумя подъездами на 90 квартир. Планируется, что дом сдадут в 2023 году.

Всего здесь хотят возвести семь домов (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир.

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«На этой площадке впервые в городе будет представлено совершенно другое благоустройство. Никаких парковок, стоянок возле домов, кроме как для людей с инвалидностью, не будет, — рассказывал «Кур’еру» Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района. — Все стоянки будут кругом жилья вдоль улиц Ивановского, Магистральная и Борисовца. А в середине микрорайона из семи домов будет сделано «ядро» — площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, площадка для выгула собак, велодорожки, пешеходные связи. Мы перенимаем опыт Минска. Там сейчас строят такие микрорайоны».

В 2020 году Игорь Родионов говорил, что этот микрорайон — перспектива строительства на 2022-2023-й.

Напомним, «Кур’ер» делал обзор, как застраивается новая часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца. Почти все дома уже построены. Осталась только очередь за инфраструктурой.