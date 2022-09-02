Районные «Дажынкі» уже не в поле, а в центре Слуцка (фото)

2022-й приметен для города тем, что праздник урожая провели не какой-либо деревне, а в центре Слуцка. Мероприятие проходит со всеми атрибутами общегородского гуляния: торговля, концерт, выставки, развлечения и хорошая погода.

Но главные действующие лица праздника выходили на сцену ещё до концерта. Это люди, отличившиеся во время уборочной. К ним в этом году особое внимание. Особое, потому что фоном тревожные новости о неурожаях в Европе, нарушенной логистике международных поставок продовольствия и других товаров (из-за пандемии, санкций и боёв в Украине).

Слуцк в целом соскучился по хотя бы чему-то общегородскому, когда осенью в центре города можно погулять, пообщаться, посидеть, попить-поесть, на людей посмотреть и себя показать. Потому что обычно Дни города стараются совместить с Днём Независимости летом. А на осень ничего и не остаётся.

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В этом году акценты расставили не просто вручением наград, но и сменой локации проведения праздника – уже не в поле, а в центре города.