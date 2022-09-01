Праздник Дня знаний в средней школе агрогородка Козловичи Слуцкого района. Как прошла торжественная линейка. Смотрите  подборку фотографий.

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео
Фотографии: Алексей Скрынников

 

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

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Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео
Александр Слуцкий, директор Козловичской средней школы

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

Как прошла школьная линейка в деревне Козловичи под Слуцком. Фото, видео

 