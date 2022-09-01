В четверг, 1 сентября, для школьников, их родителей и педагогов начался новый учебный год. «Кур’ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Владислава (@mix_art_solo)

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Публикация от ɴᴀsᴛᴀssɪᴀ (@nastassia_vov)

 

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Публикация от михайловский дмитрий (@mikhailovskiidmitrii873)

 

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Публикация от Наращивание ногтей г.Слуцк (@katerina_mozhayko)

 

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Публикация от Виктория Кумакова (@viktoriay_kumakova)

 

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Публикация от Светлана (Редько) Стаценко (@svetlanka_statsenko)

 

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Публикация от **Марина** (@miledislutsk)

 

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Публикация от Екатерина Гришко (Борисовец) (@_grishkina)

 

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Публикация от Marisha (@mari_kob15)

 

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Публикация от Алена Яковенко (@alena_yakovenko90)

 

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Публикация от Татьяна Молчанова (@vanilinka3)

 

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Публикация от Anna Barkowskaya (@kiss20023)

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Публикация от Елена Митрофанова (@mitrofanova_elena_iv)

 

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Публикация от Надежда Михаленя (@nadia.kl.92)

 

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Публикация от Аксёнова Наталья (@aksionovanataliya)

 

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Публикация от @natalie_romanovskayaa

 

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Публикация от ⚡Максим Нестеренко⚡ (@_maks_official_1)

 

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Публикация от Жанна Алишевич (@zhannaalishevich)

 

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Публикация от ПРИЧЁСКИ ОБУЧЕНИЕ СЛУЦК (@rima_shewskaja)

 

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Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)