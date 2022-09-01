В четверг, 1 сентября, для школьников, их родителей и педагогов начался новый учебный год. «Кур’ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.

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