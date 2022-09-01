В Слуцке открыли первый магазин «Семь пятниц» с низкими ценами

Популярная в стране сеть «Семь пятниц» пришла в Слуцк. Первый в городе магазин открылся по адресу: ул. Социалистическая, 5. На полках — напитки со всего мира и продукты. На многие позиции действуют очень низкие цены.

«Семь пятниц» заняли первый этаж здания на улице Социалистической. Через дорогу работает «Евроопт», но новый магазин отличается от привычных продмагов.

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Прежде всего, внутри собраны напитки из разных стран мира. Так, много марок из Франции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Молдовы и Шотландии. Тут же расставлены грузинские минералки, соки, нектары и газировки. В магазине знают толк в напитках.

Полки также выделены под продукты: колбасы, мясные деликатесы и рыбные изделия. Можно найти сыры: мягкие, плавленые, копчёные и с благородной плесенью. Для перекуса доступны чипсы, сухарики, снеки и орешки. Есть даже оливки, кукуруза и различные закатки. Из сладостей – шоколад, конфеты, зефир, вафли и печенье.

Многие товары в магазине продаются по низким ценам. Встречаются и акционные позиции с «покрасневшими» стикерами. Для примера, нарезка сыра «Брест-Литовск» или сырокопчёные колбаски Grizzly стоят 2,99 рубля, а полтора литра Coca-Cola – 2,65 рубля.

«Это первый магазин нашей сети в Слуцке, но многие хорошо знают нас по другим городам. Мы традиционно сильны в качественных напитках, которые возим почти со всего мира. К ним предлагаем продукты, которые популярны у потребителей. Цены выгодные — за счёт прямых поставок, больших объектов, продуманной логистики, невысокой надбавки», — отмечают в сети «Семь пятниц».

На кассе представлены подарочные сертификаты на 33, 50 и 75 рублей. Присутствует и предзаказ: можно позвонить и попросить собрать напитки и продукты.

Магазин «Семь пятниц» на улице Социалистическая, 5 работает без выходных с 9.00 до 22.05.

«Семь пятниц» — быстрорастущая сеть алкомаркетов в Беларуси. В неё входят около 80 магазинов во всех регионах. Сеть специализируется на напитках высокого качества и продуктах к ним. Ещё одно отличие — низкие цены на товары.