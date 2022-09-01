Напомним, что автобус №21, который ходит по рабочим дням с мясокомбината на Ивановского, отменяли на лето. С 1 сентября он вернулся на маршрут. Вот актуальное расписание его движения.

№21 Мясокомбинат – Ивановского – Мясокомбинат (рабочие дни)

(Мясокомбинат – ул. Суворова — ул. Ивановского – ул. Зелёная — Мясокомбинат)

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Отправление от остановки Мясокомбинат: 6:50; 8:05; 9:28; 10:35; 11:37.

Отправление от остановки Ивановского: 7:20; 8:35; 9:58; 11:05; 12:07.

№21з Мясокомбинат – Ивановского — Мясокомбинат (рабочие дни)

(Мясокомбинат – ул. Зелёная – ул. Ивановского- ул. Суворова — Мясокомбинат)